FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Gaza:

"Der Gaza-Krieg hatte die größten Auswirkungen auf die Palästinenser; sein Ende jedoch rüttelt vor allem an Israels Stabilität. Nicht nur werden zum Austausch von ein paar Dutzend israelischen Geiseln ... Hunderte palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen freigelassen, beileibe nicht nur Kleinkriminelle. Man erinnert sich: Der inzwischen getötete Terrorchef der Hamas, Yahya Sinwar, war einst ebenfalls in einem Geiselaustausch freigekommen. Und plante später das Massaker an mehr als 1100 israelischen Menschen im Jahr 2023. Dass der Preis für den Geiseldeal und den Waffenstillstand auf israelischer Seite höher ist, kann man auch daraus ablesen, dass die Regierung als Folge der Vereinbarung zerbrochen ist. Dem Land steht eine Phase politischer Instabilität bevor."