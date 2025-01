Trump stellt Kapitol-Stürmern erneut Begnadigung in Aussicht Verurteilte Anhänger des künftigen US-Präsidenten Donald Trump, die am 6. Januar 2021 das Parlament in Washington stürmten, können in Kürze auf Begnadigung hoffen. Am Vorabend seiner Vereidigung sagte Trump vor Anhänger in der Hauptstadt: "Jeder in …