Börse Stuttgart rechnet mit Zunahme des Kryptohandels

Digitale Vermögenswerte werden immer beliebter



Aktuell gebe es in Europa 30 bis 40 Millionen Kunden, die Bitcoin und andere entsprechende Währung besäßen. Ende des Jahrzehnts sollten es je nach Studie 100 bis 150 Millionen Menschen sein, erläuterte der Manager der nach eigenen Angaben sechstgrößten Börsengruppe in Europa. Der Bitcoin befindet sich seit knapp zwei Jahren in einem Aufwärtstrend.

Jüngster Treiber der Rally war die Wahl von Trump zum neuen US-Präsidenten. Seitdem hat der Kurs deutlich zugelegt. Trump gilt als Befürworter von Kryptowährungen.

Im November und Dezember habe es in Stuttgart Handelsumsätze gegeben, die historisch zu den höchsten zählten, sagte Voelkel. Die Anlageklasse sei noch sehr jung. Sie sei etwas mehr als 15 Jahre alt. Die Kurse von Bitcoin und Co. schwankten sehr stark. Es könne somit auch zu extremen Rückschlägen kommen. "Wichtig ist, sich nicht mit unseriösen Akteuren einzulassen."

Neue EU-Vorgaben regeln Markt



Seit Anfang des Jahres gibt es eine EU-Richtlinie, die die Dienstleistungen im Kryptomarkt klar reguliert. Akteure, die in diesem Bereich operierten, müssten sich den Anforderungen unterwerfen. Es gehe um den Handel und die Verwahrung von Kryptowährungen. "Dafür ist nun eine Lizenz notwendig."

Die Gruppe Börse Stuttgart verfügt seit dem Start ihres Digitalgeschäfts 2019 über die nötigen Lizenzen in Deutschland. "Die neue EU-Regulierung sorgt auch dafür, dass der Markt noch reifer und seriöser wird", sagte Voelkel.

Die Börsengruppe bietet eigenen Angaben zufolge Banken und anderen Finanzinstitutionen die Infrastruktur, damit sie Bitcoin und andere Kryptowährungen handeln und verwahren oder dies Privat- und Firmenkunden ermöglichen können: "Das können London, Zürich und Paris nicht."

Inzwischen bediene man in diesem Bereich ein knappes Dutzend institutionelle Kunden, sagte Voelkel. Etwa ein Viertel ihrer Gesamterträge macht die Börsengruppe inzwischen im Geschäft rund um Kryptowährungen und die entsprechenden Dienstleistungen. Konkrete Zahlen nannte der Manager nicht./ols/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 230,5 auf Lang & Schwarz (19. Januar 2025, 19:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +2,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,72 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 43,76 Mrd.. Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6600 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 224,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 194,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 249,00EUR was eine Bandbreite von -15,85 %/+8,00 % bedeutet.