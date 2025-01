UBS senkt Siemens Energy auf 'Sell' - 'Priced for perfection'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von Siemens Energy nach ihrer Rally zwar von 23 auf 38 Euro angehoben, die Papiere aber von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Sie seien inzwischen "priced for perfection", ein optimaler Verlauf sei also bereits mehr als eingepreist, schrieb Supriya Subramanian in ihrer am Montag vorliegenden Analyse. Dabei sieht die Expertin durchaus Risiken für den Turnaround der Profitabilität des Geschäfts von Siemens Gamesa. Sie nennt hier beispielsweise eine Erosion der Marktanteile im Onshore-Bereich Windkraftanlagen an Land./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2025 / 21:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT