Die Meme-Coin-Kriege: Bonk vs. Floki – 1Fuel wird zum neuen Konkurrenten

Investoren sind hin- und hergerissen, in welche Meme-Coin sie investieren sollen, BONK oder FLOKI, und erwägen ihre bisherige und aktuelle Performance, um vorherzusagen, welche dieser Vermögenswerte insgesamt die bessere Performance auf dem Markt erzielen wird.

Während der Streit zwischen diesen Memecoins weitergeht, kaufen Investoren 1Fuel in der 3 Presale Phase weiterhin aktiv und generieren so 1,24 Millionen US-Dollar. Dieses große Interesse der Investoren an 1Fuel ist auf die positiven Prognosen der Analysten für den Vermögenswert zurückzuführen, ein Schritt, den BONK und FLOKI nicht wiederholen können.