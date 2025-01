Taipei (ots/PRNewswire) - Laut einem aktuellen Bericht von ?The Icons? (https://

YESIANG hat die Lieferkette der Halbleiterindustrie revolutioniert, indem es den

ersten CO?-neutralen Chemiefilter entwickelte, der eine Recyclingquote von 95 %

erreicht. Diese Innovationen minimieren Abfälle und CO?-Emissionen erheblich und

stärken YESIANGs Führungsrolle in der Kreislaufwirtschaft. "Nachhaltigkeit ist

unsere Verantwortung", erklärte Chang. "Wir wollen Werte schaffen, die über

Profit hinausgehen."





Die Technologien von YESIANG sind in Märkten wie den USA, Japan und Deutschland etabliert. Durch Kooperationen mit lokalen Partnern bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Umweltlösungen. Regenerative Produktionszentren in Taiwan zeigen mit 95 % Recyclingquote und reduzierten Transportemissionen, wie grüne und digitale Innovation erfolgreich kombiniert werden.

YESIANG integriert ESG-Prinzipien in seine Unternehmenskultur und fördert Mitarbeitende, aktiv zur Reduzierung von CO2-Emissionen beizutragen. Zukünftig plant das Unternehmen Projekte mit NGOs und Bildungsprogramme für benachteiligte Gemeinschaften, um seinen gesellschaftlichen Einfluss auszuweiten.

"Nachhaltige Entwicklung ist ein Marathon", betonte Chang. "Wir wollen Industrien weltweit inspirieren, umweltfreundlichere Praktiken zu übernehmen."

Über YESIANG Enterprise

YESIANG Enterprise wurde mit der Mission gegründet, technologische Innovationen und Umweltmanagement miteinander zu vereinen, und ist heute ein global führender Anbieter nachhaltiger Lösungen für die Halbleiterindustrie. Durch seine wegweisenden Bemühungen in der Kreislaufwirtschaft setzt YESIANG weiterhin hohe Maßstäbe für das Zusammenspiel von Industrie und Umwelt.