Visa wieder außerordentlich stark

Damit zeichnet sich ein neuerlicher Test der Barriere um 321,62 US-Dollar ab, ein erfolgreicher Ausbruch darüber wurde infolgedessen Kurspotenzial an das 200 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 328,28 US-Dollar freisetzen und sich für ein Folgeinvestment anbieten. Mittelfristig wird der Aktie Kurspotenzial an 348,58 US-Dollar zugetraut, dass sogar in wenigen Wochen abgearbeitet werden könnte. Da ähnlich wie Intel der Kreditkartenanbieter am 30. Januar seine Quartalszahlen vorlegen wird, dürfte sicherlich der Kurs einige unerwartete Sprünge vollziehen. Auf der Unterseite dürfte es für die Aktie jedoch erst unter einem Niveau von mindestens 302,82 US-Dollar kurzzeitig kritisch werden, ein solches Szenario könnte mit unmittelbaren Abschlägen auf 300,00 US-Dollar und darunter den EMA 200 bei 287,54 US-Dollar (steigend) einhergehen.

Trading-Strategie: