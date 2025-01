DAX im Rallyemodus

Wie erwartet hat sich der zurückliegende Abwärtstrend als bullische Flagge entpuppt und dem heimischen Leitbarometer deutlichen Kursauftrieb in der Spitze auf 20.924 Punkte verschafft. Damit nährt sich der Index auf seiner Rekordjagd jedoch seinem mittelfristigen Ziel von 20.976 Punkten an und könnte an dieser Stelle kurzzeitig eine Pause einlegen. Etwas Bedenken auf diesem hohen Kursniveau stellen die Kurslücken auch bekannt als Breakaway-Gap dar. Gewisse Vorsicht dürfte an dieser Stelle nicht schaden, bis dato ergeben sich aktuell keine größeren Anzeichen auf scharfe Rücksetzer. Diese Wahrscheinlichkeit könnte jedoch mit dem Amtseintritt von Donald Trump erheblich steigen, vorläufig allerdings ist von einer Rallyefortsetzung in einer überschießenden Welle sogar bis auf 21.301 Punkte auszugehen. Auffangpunkte auf der Unterseite findet der DAX dagegen bei 20.665 und darunter 20.522 Punkten vor. Offenbar scheint aber die Kursmarke von 20.200 Zählern zuletzt Wunder bewirkt zu haben und sollte ebenfalls als standhafter Support eingestuft werden.

Aktuelle Lage