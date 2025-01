Wendeformation fast abgewendet

In der Spitze erreichte der Gold-Future gegen Ende Oktober letzten Jahres bei 2.790 US-Dollar seinen vorläufigen Höhepunkt, konnte aber nicht nachhaltig an dem für ein Folgekaufsignal notwendigen 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 2.710 US-Dollar springen. Stattdessen ging der Wert in eine gesunde Konsolidierung über und konnte sich an dem Vorgängersupport bei 2.530 US-Dollar wieder stabilisieren. Die letzten Monate über waren von einer groben Seitwärtsbewegung mit immer höher werdenden Tiefs geprägt, was auf eine bullische Konsolidierung hindeutet. Noch aber bildet der Widerstand um 2.721 US-Dollar eine intakte Barriere.

Klotzen statt kleckern