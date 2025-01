Notstandserklärung könnte US-Energiesektor antreiben

Donald Trump plant, unmittelbar nach seiner Amtseinführung am heutigen Montag eine nationale Notstandserklärung für den Energiebereich zu erlassen, berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise. Dieser Schritt ist Teil seines Vorhabens, die heimische Energieproduktion massiv zu fördern und gleichzeitig die Klimaschutzmaßnahmen seines Vorgängers Joe Biden rückgängig zu machen.

Die Ankündigung kommt zu einer Zeit, in der die Vereinigten Staaten einen erheblichen Anstieg in der Energieproduktion erleben könnten, was weitreichende Auswirkungen auf die Energiewerte an den Märkten haben dürfte.