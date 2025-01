Formycon steigen nach EU-Zulassung von Augenheilmittel

GuruNNN schrieb 07.01.25, 22:12

@ Burgwächter



Tatsächlich glaube ich inzwischen, dass das der Grund für den Kursanstieg ist.

Wenn der Streubesitz der Nexus AG unter 10% fällt, was nach der Übernahme durch TA sogar wahrscheinlich ist, dann gilt Formycon als der nächste Nachrücker in den TecDAX - und zwar in den nächsten Tagen und nicht erst im März, wenn die nächste turnusmäßige Überprüfung der Indizes stattfindet.



Die Artikel im Handelsblatt und auch im Aktionär sind zu billig, als dass dadurch über 90.000 Aktien gehandelt werden würden, mMn.



Könnte also sein, dass in den nächsten Tagen eine Nach-Weihnachts-Überraschung ansteht.



Daumen drücken!!