Auch die Sparte Verteidigung könnte profitieren!

Summa summarum laufen die Geschäfte bei Airbus aber rund, nachdem der zweite Akteur im Duopol für Verkehrsflugzeuge, Boeing, große Qualitätsprobleme hat. Aktuell stellen für Airbus die Triebwerke den Engpass in der Produktion dar. Am 27. November 2024 wurde auch die wichtige Marke bei 139,24 Euro nachhaltig überwunden. Diese Marke stellt das Hoch dar, welches im Februar 2020 vor dem coronabedingten Einbruch getestet wurde. Gehört der Triebwerksengpass auch im neuen Jahr 2025 der Vergangenheit an, könnten die Marktteilnehmer dies in den nächsten Wochen in den Aktienkurs einfließen lassen. Aktuell haben die Bullen das Steuerruder übernommen und den Kurs am vergangenen Freitag bis an den Widerstand bei 160,84 Euro gehievt. Sollte das Papier diesen überwinden, wird die Luft allerdings im Bereich des Allzeithochs bei 172,82 Euro dünner. Fundamental betrachtet wird dem Luftfahrtkonzern in einer Konsensschätzung für das Jahr 2027 ein Bilanzgewinn pro Aktie von 9,05 Euro zugeschrieben. Für das entsprechende erwartete KGV bedeutet dies ein Absinken in der Periode 2024 bis 2027 von 31,10 auf 17,37, was im historischen Vergleich als günstig gilt.

Airbus SE (Tageschart in Euro) Tendenz: