Leak360 sorgt in Shoppingcentern der ECE für digitales Wassermanagement

Berlin (ots) - PROTH!NX stattet rund 100 von der ECE Marketplaces betriebene

Shoppingcenter in Deutschland mit Leak360, einer Lösung für digitales

Wassermanagement, aus. Ziel der ECE Marketplaces, Marktführerin im europäischen

Shoppingcenter-Bereich, ist es, mithilfe von Leak360 alle relevanten Wasserdaten

in den von ihr betriebenen Centern digital einheitlich zu erfassen und daraus

z.B. Optimierungen einzuleiten. Dies dient nicht nur der Verbesserung der

Nachhaltigkeit, sondern vermindert unmittelbar Ablesungsaufwände und ermöglicht

jederzeit bedarfsgerechtes Reporting.



Zur Digitalisierung ihrer Wasserdaten hat sich die ECE Mitte des Jahres 2024 für

Leak360 von PROTH!NX entschieden. Mittlerweile ist die Einführung in nahezu

allen deutschen ECE-Centern vollzogen.





Die innovative Lösung kann dabei auf fast jeden Wasserzähler einfachnachgerüstet werden. Regelmäßiges manuelles Ablesen entfällt damit. FehlerfreieDaten stehen zentral, unmittelbar im Zugriff und erlauben vielfältige weitereNutzung, z.B. Illustration von Verbräuchen, Einbindung in nachgelagerte Systeme,Aufbereitung in ESG-Berichten, Vergleiche sowie Betrachtungen spezifischerZeiträume.Nachhaltigkeit im Fokus - Digitale Lösung für das WassermanagementIn Zeiten knapper werdender Ressourcen und steigender regulatorischerAnforderungen erweist sich das Thema Wassermanagement als besonders wichtig fürdie Zukunftssicherung der Immobilienbranche. Nachhaltigkeit ist mittlerweileauch eine wesentliche Anforderung von Investoren.PROTH!NX - Technologiepartner für eine nachhaltige ZukunftLeak360 ist eine Entwicklung von PROTH!NX, einem führenden Anbieter im BereichSoftwarelösungen für nachhaltiges Asset- und Risikomanagement. Die Lösungermöglicht die Verbindung modernster Technologie mit einer klaren ESG-Strategieund fördert somit nachhaltiges Wachstum und ökologische Verantwortung. Durch dieeinzigartige Modularität kann Leak360 sowohl in jeder Gebäudeart und -nutzung,als auch für den Zweck der Leckagedetektion eingesetzt zu werden.Zukunftsweisend: Roll-out in allen deutschen ECE-ShoppingcenternDie schnelle Adaption der Sensorik durch Plug & Play und der damit unmittelbareZugang zu den erforderlichen Wasserdaten ermöglichte es der ECE, bereits nachkürzester Zeit Berichte zu erzeugen."Die Einführung von Leak360 als digitale Lösung zur Verbrauchsmessung und zurLeckageortung ist ein weiterer wichtiger Baustein im Rahmen unserer umfassendenStrategie, die von uns betriebenen Immobilien nachhaltig zu planen und zubetreiben und konsequent an ESG-Kriterien auszurichten. Die Maßnahmen reichendabei von umfangreichen baulichen Maßnahmen bis hin zu smarten digitalenLösungen zur Optimierung der ökologischen Performance, die wir weiter ausbauenwollen", so Michael Dettmer von ECE Marketplaces.Über PROTH!NXPROTH!NX entwickelt seit über 5 Jahren prämierte IIoT-Softwarelösungen, dieNachhaltigkeit und Resilienz fördern. Durch den Einsatz von IIoT, KI undspezifischen Risikomodellen erhalten Kunden einzigartige Einblicke in Assets.Unsere Lösungen optimieren Betrieb und Versicherungen, schützen Wertschöpfungund ermöglichen eine flexible Anpassung an kundenspezifische Anforderungen. MitExpertise in Beratung, Softwareentwicklung und Risikomanagement treiben wirinnovative Geschäftsmodelle voran und schaffen Mehrwerte für die digitaleTransformation.