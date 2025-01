Commerzbank: Kampf gegen Unicredit spitzt sich zu – Tausende Stellen gefährdet

Die Commerzbank erwägt laut einem Bericht der Financial Times den Abbau von Arbeitsplätzen im niedrigen Tausenderbereich. Dieser Schritt könnte Teil eines umfassenderen Plans sein, um die Bank eigenständig und wettbewerbsfähig zu halten, während sie sich gegen Übernahmeversuche der italienischen Unicredit verteidigt.

Die Commerzbank-Aktie reagiert am Montag mit grünen Vorzeichen auf den Bericht der Financial Times. Seit Jahresbeginn zeigt sich die Aktie stark und konnte um über 11 Prozent zulegen. Am Freitag haben die Titel ein neues 10-Jahres-Hoch erreicht.