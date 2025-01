Goldaktien uneinheitlich

Tagesbericht vom 20.01.25



Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 2.712 auf 2.702 $/oz nach. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 2.704 $/oz um 7 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien zeigen sich uneinheitlich.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



„Vertraulicher BKA-Bericht – Magdeburg-Attentäter wurde offenbar 105 Mal aktenkundig“ (Quelle: Welt.de).



Der Bericht bestätigt nicht nur das systemische Versagen unserer Justiz, sondern beleuchtet auch den Zustand unserer Psychiatrie, in der er bis zu dem Anschlag als Arzt gearbeitet hat: „Er konnte keine Spritzen setzen, verschrieb immer wieder falsche Medikamente, stellte Fehldiagnosen. Patienten erstatteten sogar Strafanzeigen gegen Taleb Al-Abdulmohsen, weil er sich nachweislich falsch behandelte“ (Quelle: Bild.de). Für die benachbarte Salus-Fachklinik, in der er am Anfang seiner Tätigkeit 2020 praktizierte, erhielt er ein Behandlungsverbot, nachdem er Patienten mit falschen Medikamenten in Lebensgefahr brachte.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar nach (aktueller Preis 84.267 Euro/kg, Vortag 84.741 Euro/kg). Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber gibt nach (aktueller Preis 30,38 $/oz, Vortag 30,62 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 938 $/oz, Vortag 931 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 932 $/oz, Vortag 918 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 80,55 $/barrel, Vortag 81,61 $/barrel).





Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich freundlicher. Der Xau-Index verbessert sich um 0,7 % oder 1,0 auf 147,0 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Barrick 2,2 % und Agnico 1,6 %. Bei den kleineren Werten können Intern. Tower Hill 7,1 % sowie Orla, Iamgold und Skeena jeweils 3,2 % zulegen. I-80 fallen 7,9 %, Gold Resource 6,3 % und Rusoro 4,4 %. Bei den Silberwerten steigen Abra 9,0 %, Impact 6,7 % und Gatos 5,7 %. Santacruz geben 4,7 % und Hochschild 3,3 % nach.

