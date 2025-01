Streikdrohung: Wird Costco zum nächsten Schauplatz im Arbeitskampf?

Die Teamsters-Gewerkschaft hat mit einer klaren Mehrheit von 85 Prozent für eine mögliche landesweite Streikautorisierung bei der US-Einzelhandelskette Costco Wholesale gestimmt. Dies teilte die Gewerkschaft am Sonntag mit. Der Streikaufruf könnte über 18.000 Beschäftigte betreffen und wird als Reaktion auf die stockenden Tarifverhandlungen mit dem Unternehmen angesehen.

Die Verhandlungen stehen vor einer entscheidenden Woche, da der aktuelle Rahmenvertrag zwischen beiden Parteien am 31. Januar ausläuft. Sollten keine Fortschritte erzielt werden, könnte der Streik die Logistik- und Handelsketten des Einzelhandelsriesen erheblich stören – in einer Zeit, in der die Branche ohnehin mit den Nachwehen der Pandemie und anhaltenden Lieferkettenproblemen kämpft.