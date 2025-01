AKTIE IM FOKUS Hypoport ziehen an nach Aussagen zum Geschäftsvolumen Die Aktien von Hypoport sind am Montag nach Aussagen zu den Geschäften im vergangenen Jahr begehrt gewesen. Der Kurs zog in der Spitze um mehr als fünf Prozent an und näherte sich mit 196,40 Euro im Tageshoch wieder der 200-Euro-Marke, die …