Exporte nach Japan von Januar bis November 2024 um 7,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen

Von Januar bis November 2024 wurden Waren im Wert von 20,1 Milliarden Euro aus

Deutschland nach Japan exportiert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

mitteilt, nahmen die Exporte damit um 7,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu.

Insgesamt führte Deutschland in den ersten elf Monaten des Jahres 2024 Waren im

Wert von 1 441,4 Milliarden Euro (-1,3 % gegenüber Januar bis November 2023)

aus. Mit einem Anteil von 1,4 % an den Gesamtexporten lag Japan exportseitig auf

Rang 18 der wichtigsten Handelspartner Deutschlands.





Pharmazeutische Erzeugnisse wichtigste ExportgüterWichtigste Exportgüter im Handel mit Japan waren in den ersten elf Monaten desJahres 2024 pharmazeutische Erzeugnisse mit einem Wert von 5,3 Milliarden Euround einem Anteil von 26,3 % an den Gesamtexporten nach Japan. Auf den Rängen 2und 3 der wichtigsten Exportgüter im Handel mit Japan folgten Kraftwagen undKraftwagenteile (4,4 Milliarden Euro; Anteil von 21,7 %) und Maschinen (2,4Milliarden Euro; Anteil von 11,7 %).Import aus Japan um 12,2 % gesunkenAus Japan nach Deutschland importiert wurden von Januar bis November 2024 Warenim Wert von 20,9 Milliarden Euro. Das waren 12,2 % weniger als imVorjahreszeitraum. Wichtigste Importgüter waren Datenverarbeitungsgeräte undoptische Erzeugnisse im Wert von 4,3 Milliarden Euro (Anteil von 20,6 % an denGesamtimporten aus Japan), gefolgt von Maschinen im Wert von 3,8 Milliarden Euro(Anteil von 18,1 %) sowie Kraftwagen und Kraftwagenteile im Wert von 2,8Milliarden Euro (Anteil von 13,5 %). Mit einem Anteil von 1,7 % an denGesamtimporten Deutschlands belegte Japan in der Rangfolge der wichtigstenimportseitigen Handelspartner Rang 17.Deutschland verzeichnete im Handel mit Japan von Januar bis November 2024 einenImportüberschuss in Höhe von 0,8 Milliarden Euro.