Trump Coin: Der Wahnsinn beginnt schon vor Amtsübernahme!

Der Wahnsinn beginnt schon vor der Amtsübernahme von Donald Trump: er lancierte am Freitag einen Meme Coin, der in wenigen Stunden eine zweistellige Marktkapitalisierung erreichte. Einen Tag später dann wurde ein weiterer Memecoin, diesmal aber von Melania Trump emittiert - der von "The Donald" fiel daraufhin. Wir erleben also ein Schneeballsystem von ganz oben: denn anders als bei einer Aktie, die ihren "Wert" durch das dahinter stehende Unternehmen bezieht, steht bei diesen Memecoins eben nichts dahinter. Gewinnen kann dabei nur, wer jemand findet, der einen höheren Preis bereit ist zu zahlen, als er selbst gekauft hat. Wir bekommen also einen Vorgeschmack auf das, was Trump unter Deregulierung versteht: eine Steilvorlage für Glücksritter und Betrüger!

Hinweise aus Video:

1. Memecoin: Donald und Melania Trump schütteln Kryptomarkt durch

2. USA: Schuldenbombe – warum Trump Inflation braucht

