Führungskräfte sind mit Blick auf ihr Unternehmen optimistischer für 2025 / Investitionsfokus auf Innovation, Effizienz und Resilienz

Berlin (ots) -



- Die Hälfte der Unternehmen plant 2025 trotz Kostensensibilität mit steigenden

Gesamtinvestitionen

- Risikominimierung in den Lieferketten mit Blick auf Zölle und

Handelsstreitigkeiten



Unternehmen schätzen ihre eigene Lage für 2025 trotz der anhaltenden

Unsicherheiten im Marktumfeld in Summe positiver ein als noch im vergangenen

Jahr. Trotz der Notwendigkeit zu Kostensenkungen führt dieser Optimismus zu

höheren Investitionen, insbesondere in den Bereichen Kundenerlebnis,

Lieferketten und Nachhaltigkeit. Ziel ist mehr Innovation, Effizienz,

Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit zu erlangen. Das zeigt eine Studie

des Capgemini (http://www.capgemini.com/) Research Institute mit dem Titel " Mit

Zuversicht durch die Unsicherheit - Investitionsprioritäten für 2025

(https://www.capgemini.com/insights/research-library/investment-trends-2025) ",

der heute veröffentlicht wurde.





