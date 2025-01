Commerzbank prüft Abbau tausender Jobs - Aktie an Dax-Spitze

LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank prüft zur Abwehr einer Übernahme durch die Unicredit laut einem Pressebericht den Abbau tausender Arbeitsplätze. Es werde erwartet, dass die Pläne dem Betriebsrat in den kommenden Wochen vorgestellt werden, berichtete die "Financial Times" am Wochenende und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. An der Börse wurden die Neuigkeiten positiv aufgenommen.

Die Commerzbank-Aktie gewann am Montagvormittag mehr als zwei Prozent auf 17,97 Euro und war damit stärkster Gewinner im Dax . Damit erreichte ihr Kurs den höchsten Stand seit 2011.