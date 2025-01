Großes Aufwärtspotenzial: Fliegt in dieser Bank-Aktie schon bald der Deckel weg?

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Citigroup

Das nach Marktkapitalisierung größte Finanzinstitut der Welt ist derzeit die US-Großbank JP Morgan. Mit einem Börsenwert von 725 Milliarden US-Dollar könnte der Branchenprimus bereits in wenigen Jahren die erste Bank sein, die eine Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar erreicht und damit zur Gruppe der Billionen-Dollar-Unternehmen gehört. Die wird bislang von US-Technologiewerten dominiert.

Diese Entwicklung ist durchaus überraschend, denn lange war eine ganz andere Bank die erfolgreichere und damit an der Börse auch höher bewertete. Unmittelbar vor dem Beginn der großen Finanzkrise brachte die Citigroup rund 275 Milliarden US-Dollar auf die Waage und war damit hinter Microsoft sogar das viertwertvollste US-Unternehmen.

Heute rangiert sie auf Platz 61 und ist branchenintern neben JP Morgan auch hinter die Bank of America und Wells Fargo zurückgefallen. Selbst die beiden Investmentbanken Morgan Stanley und Goldman Sachs sind inzwischen größer. Ursache hierfür ist, dass die Citigroup während der Finanzkrise mit besonders großen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte und zwischen dem 01. Dezember 2006 und dem 01. März 2009 sage und schreibe 98 Prozent ihres Wertes eingebüßt hatte.

Die Erholung verlief über viele Jahre hinweg schleppend, während die Corona-Pandemie für einen neuen Dämpfer und eine Halbierung des Kurses sorgte. Inzwischen zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Die anhaltend robuste US-Wirtschaft sorgt gemeinsam mit den höchsten Marktzinsen seit fast 20 Jahren für eine starke Ertragslage und hohe Gewinne. Das hat der Aktie Aufwind verliehen, der jetzt für einen Ausbruch nach oben und einen beschleunigten Kursanstieg sorgen könnte.

Citigroup, ein Ausbruchskandidat

Die Anteile der einst größten US-Bank haben sich nach dem Corona-Crash deutlich schleppender erholt als die Anteile vieler Mitbewerber. Zwar entwickelte sich die Ertragslage stabil, aufgrund des großen Privatkundenportfolios befürchteten viele Marktteilnehmende jedoch Kreditausfälle und eine wachsende Zahl von Delinquenzen, was die Aktien von Banken mit einem höheren Geschäftskundenanteil und einem stärkeren Investmentbankengeschäft attraktiver machte.

Im Chart spiegelt sich diese Entwicklung in einer breiten Handelsspanne wider, die zu Kursen zwischen 40 und 80 US-Dollar führte. Ein nachhaltiger Ausbruch darunter oder darüber gelang nicht, obwohl die Abwärtstendenzen im Rahmen des Bärenmarktes 2022/23 dominierten. Mit der Zinswende der US-Notenbank und einer erfolgreichen Bodenbildung im Bereich von 40 US-Dollar konnte die Talfahrt schließlich gestoppt werden.

Anteile in starkem Aufwärtstrend

Seither befindet sich die Citigroup-Aktie in einem dynamischen Aufwärtstrend. Die Anteile haben sich ausgehend vom Tief bei 38,17 US-Dollar mehr als verdoppeln können. Die bislang größte Gefahr für die Erholung stellte der weltweite Flash-Crash am 05. August 2024 dar. Der mündete jedoch in einen erfolgreichen Test der 50-Tage-Linie und sorgte so für neues Vertrauen in den Aufwärtstrend.

Dieser wird von steigenden technischen Indikatoren begleitet. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD befinden sich in langfristigen Aufwärtstrends. Dabei konnten sie sogar dem Bärenmarkt der Aktie trotzen und für bullishe Divergenzen sorgen, die eine Trendwende immer wahrscheinlicher gemacht hatten. Inzwischen spiegeln sie den Trend der Aktie wider und bestätigen diesen somit.

Aktie steuert auf wichtigen Widerstand zu

Ein erstes Ausrufezeichen gelang den Käuferinnen und Käufern mit dem Sprung über die bei 70 US-Dollar verlaufende Widerstandsmarke. Für diesen Ausbruch sorgte ein bullisher Keil, dessen Ober- und Unterkante nun als Unterstützungen fungieren. Die in der vergangenen Woche vorgelegten, starken Quartalszahlen sorgten dann für weiteres Kaufinteresse.

Damit rückt bereits die nächste Widerstandsmarke in den Blick der Bullen. Bei 80 US-Dollar lauert die Chance auf einen Ausbruch aus der breiten Seitwärtsrange der vergangenen fünf Jahre. Ein deutlicher Sprung darüber könnte für den höchsten Kurs seit mehr als 16 Jahren und damit ein starkes technisches Kaufsignal sorgen.

Gleitende Durchschnitte sorgen für Kaufsignal

Die Chancen hierfür stehen gut, denn in der Aktie hat sich im vergangenen Herbst mit dem Golden Cross der beiden Durchschnittslinien bereits ein erstes Kaufsignal ergeben. Die auf Wochenbasis ermittelte 50-Tage-Linie hat dabei die 200-Tage-Linie gekreuzt. Diese befindet sich außerdem selbst wieder in einem Aufwärtstrend und zeigt damit an, dass sich der Wind für die Aktie nachhaltig gedreht hat.

Mut für einen erfolgreichen Ausbruchsversuch macht außerdem, dass der RSI große technische Stärke anzeigt, ohne dass die Aktie bereits überkauft wäre. Ein RSI von aktuell 75 Punkten gilt zwar als fortgeschritten, ist aber noch nicht als kritisch zu bewerten. Der Trendstärkeindikator MACD notiert gleichzeitig deutlich über der Nulllinie, was einen starken Aufwärtstrend anzeigt. Dieser könnte außerdem noch an Fahrt gewinnen, da der MACD außerdem auch über seiner Signallinie liegt.

Attraktives Chance-Risiko-Verhältnis

Gelingt der Aktie der Ausbruch, könnten hohe Kursgewinne folgen. Der nächste Widerstandsbereich lässt sich aus dem Chart erst bei 120 US-Dollar ableiten, was aus technischer Perspektive ein Potenzial von 50 Prozent bedeutet. Das sorgt für ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis auf der Long-Seite, denn das mögliche Abwärtsrisiko beträgt demgegenüber nur knapp 13 Prozent, da die Aktie bei 70 US-Dollar über eine starke Support-Zone verfügt, die aus einer Horizontalunterstützung sowie den aus dem bullishen Keil hervorgegangenen Trendlinien gebildet wird. Außerdem rückt die 50-Tage-Linie als potenzielle Unterstützung schnell nach.

Auch die moderate Bewertung dürfte die Anteile im Fall einer Korrektur gegen größere Kursverluste absichern, während sie gleichzeitig für fundamentales Aufwärtspotenzial sorgt. Das für 2025 erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 10,7. Das liegt zwar um rund 16 Prozent über dem Mittelwert der vergangenen fünf Jahre, aber deutlich unter dem Branchendurchschnitt, der 12,5 beträgt.

Moderate Bewertung, Analysten zuversichtlich

Dementsprechend sieht auch eine Mehrheit der Wall-Street-Analysten weiteres Potenzial für die Aktie. Bei insgesamt 21 Empfehlungen kommt die Citigroup 16 Mal auf „Kaufen“ oder „Übergewichten“. Kein einziger Experte empfiehlt derzeit den Verkauf, während zumindest fünf Analysten mit einem „Hold“-Rating an der Seitenlinie warten. Der faire Wert für die Aktie wird im Mittel mit 88,64 US-Dollar veranschlagt, was ein Aufwärtspotenzial von 10,8 Prozent bedeutet. Da dieses Ziel jedoch jenseits der Ausbruchsmarke von 80 US-Dollar liegt, könnten die Ziele bei einem erfolgreichen Anstieg rasch weiter nach oben angepasst werden.

Citigroup auf einen Blick

ISIN: US1729674242

US1729674242 Börsenwert: 150,15 Mrd. US-Dollar

150,15 Mrd. US-Dollar Dividendenrendite: 2,8 %

2,8 % KGVe 2025: 10,7

10,7 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

