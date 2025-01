BERNSTEIN RESEARCH stuft ABB LTD auf 'Underperform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 45 Franken auf "Underperform" belassen. Analyst Nicholas Green bezeichnete den europäischen Kapitalgütersektor in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar …