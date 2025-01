Cantourage Group SE (von Montega AG): Kaufen

Weinberg-CP schrieb 16.01.25, 16:36

Es gab heute bei Montega ein Webinar zum Business-Update durch den CEO. Daraus aus meiner Sicht interessante Punkte:



- Man wird in diesem Jahr fast einen break-even auf net-profit-Ebene erreichen. Was dem entgegensteht sind lediglich Firmenwertabschreibungen in Höhe von 4,- Mio. EUR aus der Umwandlung der GmbH in eine SE vor dem Börsengang. Ich schließe daraus, dass mit einem weiteren Umsatzwachstum dieser break-even in 2025 erreicht werden sollte

- Ohne Zahlen zu nennen, geht man davon aus, dass die Ende letzten Jahres erreichten Umsätze das "new normal" sind und dieses sich auch noch zu einem "new normal 2.0" weiterentwickelt lässt. Der Januar ist bisher gut angelaufen. Man habe kein Problem mit der Nachfrage, eher mit dem Angebot. Bei einigen Produkten sei man ausverkauft.

- Bezüglich Cannabis für den Freizeitbereich war der CEO verhalten. Das wäre sicher ein interessanter Markt, zumal man mit einer besseren Produktqualität besser als der Markt anbieten könnte. Ich hatte aber den Eindruck, dass er sich mit zuviel Engagement in diese Richtung nicht die Reputation im Bereich des medizinischen Cannabis kaputtmachen will.

- Das regulatorische Risiko im Hinblick auf medizinischen Cannabis sieht man gering an. Substantieller wird das Risiko im Bereich der Telemedizin gesehen (Cantourage betreibt eine Plattform online/offline) über die Ärzte Patienten beraten und medizinische Cannabis-Produkt verschreiben. Hier hofft man aber, dass das Thema medizinischer Cannabis mittlerweile so stark verankert ist, dass eine Einschränkung in diesem Bereich von den Folgen her überschaubar bleibt.



Insgesamt habe ich einen positiven Eindruck mitgenommen und nach dem Webinar meine Position aufgestockt. Cantourage ist auch einer meiner Jahresfavoriten.



Gruss,

Weinberg