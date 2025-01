DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft IBERDROLA SA auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Iberdrola von 13,00 auf 12,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst James Brand widmete sich in seinem am Montag vorliegenden Branchenausblick den Chancen europäischer Versorger bis 2030. Ergebnis ist eine Sektoreinstufung zurück auf "Positive". Der Bewertungsabschlag zum Gesamtmarkt sei exorbitant und thematische Risiken würden weit überschätzt. Er fühlt sich wohl mit den Konsensschätzungen, selbst wenn man wegen der US-Wahl den gesamten Ergebnisbeitrag durch Erneuerbare Energien aus den USA streichen würde./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 13,21EUR auf Tradegate (20. Januar 2025, 11:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: James Brand

Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 12,50

Kursziel alt: 13,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m