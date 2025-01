Allianz, Deutsche Telekom, SAP: "Deutsche Magnificent Seven" befeuern DAX-Rallye

Als "deutsche Magnificent Seven" haben die Experten daher die Anteile der Allianz , Deutsche Telekom , Munich RE , Rheinmetall sowie SAP , Siemens und Siemens Energy bezeichnet, die im vergangenen Jahr für 98 Prozent aller Indexgewinne verantwortlich waren. Das erklärt auch, warum der DAX im Widerspruch zur gesamtwirtschaftlichen Lage immer weiter steigen konnte.

Analysten der Deutschen Bank haben die anhaltende Rekordjagd im deutschen Leitindex DAX untersucht. Dabei sind sie zu dem Schluss gekommen, dass der überwältigende Anteil der Kursgewinne ähnlich wie in den USA durch eine nur geringe Anzahl an Unternehmen verursacht wird.

Geht die Rallye weiter oder drohen jetzt Verluste?

Vor der Amtseinführung von Donald Trump konnte der DAX am Montagmorgen ein weiteres Allzeithoch verzeichnen. Zwar gibt es zum Wochenauftakt kaum Impulse, auch weil die US-Märkte feiertagsbedingt geschlossen bleiben, doch die fortgesetzten Kursgewinne deuten darauf hin, dass Anleger für höhere Kurse auf der Lauer liegen. Ob sie sich damit täuschen könnten?

Dynamische Rallye ohne größere Rücksetzer

Der größte Kurstreiber für die anhaltende DAX-Rallye ist Index-Schwergewicht SAP, das inzwischen auf eine Gewichtung von 16,5 Prozent kommt. Die 72-Prozent-Rallye des Software-Unternehmens hatte dementsprechend großen Anteil an der Rekordjagd. Das gilt auch für die mit einem Indexgewicht von etwas über 8 Prozent nächstgrößeren Unternehmen Siemens und Dt. Telekom.

Angesichts der starken Performance dieser Werte befindet sich der DAX bereits seit dem im Oktober 2022 markierten Bärenmarkttief bei 11.894 Punkten in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Dieser konnte im vergangenen Jahr nach einer Konsolidierungsphase im Frühjahr und Sommer sowie nach dem weltweiten Flash-Crash am 05. August fortgesetzt werden.

DAX nähert sich Aufwärtstrendoberkante

Seither verläuft die Rallye in einem Aufwärtstrendkanal mit einer Breite von etwa 1.200 Punkten. Kam es im Oktober und Dezember zu zwei Ausbruchsversuchen zur Oberseite, wagten die Bären im November einen Angriff auf die Unterkante. Diese Attacke wurde jedoch durch die Unterstützung bei 19.000 Punkten sowie der 50-Tage-Linie vereitelt.

Nach dem jüngsten Ausbruch über 20.000 Punkte und dem erfolgreichen Test der hier etablierten Unterstützung nimmt der DAX Kurs auf die Oberkante des Aufwärtstrendkanals, die aktuell bei etwas über 21.000 Punkten liegt. Das ist als das nächste Ziel der Käuferinnen und Käufer zu betrachten.

Ausbruch oder Pullback?

Die Chancen für einen erfolgreichen Anstieg stehen dabei gut, denn die Rallye wird durch Aufwärtstrends in den technischen Indikatoren unterstützt. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD befinden sich begleitend zum DAX in Anstiegsbewegungen und bestätigen so den Aufwärtstrend. Dieser könnte sich sogar beschleunigen, da der MACD inzwischen wieder oberhalb seiner Signallinie notiert.

Was die Frage nach einem erfolgreichen Ausbruchsversuch und einer weiteren Rallye-Beschleunigung angeht, spricht die Indikation jedoch für Vorsicht. Der RSI notiert auf Tagesbasis bereits bei 75 Punkten und damit im überkauften Bereich. Oberhalb von 21.000 Punkten könnten daher Gewinnmitnahmen einsetzen und der Kurs zunächst wieder an die Aufwärtstrendunterkante zurücksetzen.

Für einen solchen Kursverlauf spricht außerdem, dass es im RSI zu einer bearishen Divergenz gekommen ist. Zwar konnte der DAX wiederholt auf neue Hochs klettern, diese sind durch eigene Höchststände des RSI aber nicht bestätigt worden. Diese Gefahr zeigt sich zunehmend auch im Wochenchart, sodass es mittelfristig zu einer Trendwende und damit einer größeren Abwärtsbewegung kommen könnte.

Fazit: Gewinne laufen lassen, aber auf kurzfristige Gewinnmitnahmen gefasst machen

Mit Blick auf die kommenden Tage und Woche sind aber die Bullen klar im Vorteil. Wer im DAX bereits auf der Long-Seite investiert ist, lässt seine Gewinne daher laufen. Wer eine Wette auf fallende Kurse wagen möchte, sollte bis 21.000 Punkten beziehungsweise einem Überschießen warten. Ein RSI, der sich dem Bereich von 80 Punkten nähert, wäre für eine solche Wette ein geeignetes Einstiegssignal.

Die aktuell größten Gefahren drohen dem DAX durch die hohe Konzentration einiger weniger Werte sowie der beginnenden Präsidentschaft von Donald Trump und damit verbunden möglichen Zöllen und Forderungen nach einer Änderung der exportorientierten Handelspolitik.

Mit Blick auf die Einzelwerte könnte vor allem eine Korrektur bei Index-Schwergewicht SAP für starke Kursverluste sorgen. Für eine solche spricht, dass das Unternehmen für 2025 bereits mit dem 44-fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet wird. Zum Vergleich: Für Erzrivale Oracle legen Anleger derzeit das 26-fache der erwarteten Gewinne auf den Tisch.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 20.913PKT auf TTMzero (20. Januar 2025, 13:45 Uhr) gehandelt.

