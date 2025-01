Preisexplosion bei Kaffee – noch kein Ende in Sicht

Beim Gang in den Supermarkt fällt in diesen Tagen auf, dass die Inflation auf dem Rückmarsch ist und sich der Preisdruck im Vergleich zu vor einem Jahr deutlich entspannt hat. Dennoch rückt ein Genussmittel derzeit verstärkt in den Mittelpunkt der Verbraucher.

Weil die Preise für Rohkaffee in den letzten Monaten an den Börsen in New York und London in die Höhe geschossen und um ein Vielfaches teurer sind als noch vor einem Jahr, droht beim Einkauf der Kaffee-Schock. Prognosen gehen davon aus, dass 500 Gramm Kaffeebohnen demnächst die 8-Euro-Marke durchbrechen wird. Die Gründe hinter dem Preisanstieg sind vielfältig und deuten aktuell nicht auf eine schnelle Entspannung hin. Wie können sich Anleger in dieser Situation positionieren?

Klimawandel und bürokratische Hürden

Die Preise für die beiden am häufigsten gehandelten Kaffeesorten – Arabica und Robusta – haben Rekordhöhen erreicht und sind so teuer wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Hauptursachen sind Klimawandel, geopolitische Spannungen und steigende Produktionskosten. Brasilien, der größte Produzent von Arabica-Bohnen, hat mit immer extremer werdenden Wetterbedingungen zu kämpfen. Von Frost bis hin zu Dürren – die Ernten sind immer wieder massiv beeinträchtigt. Auch Vietnam, der Hauptlieferant von Robusta-Bohnen, leidet unter verspäteten Regenzeiten und logistischen Herausforderungen.

Gleichzeitig verschärfen neue Handelsvorschriften wie die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) die Situation. Diese Vorschrift verlangt von Kaffeebauern, nachzuweisen, dass ihre Produkte nicht auf gerodeten Flächen angebaut wurden. Während dies langfristig zum Schutz der Umwelt beiträgt, erhöht es kurzfristig die Kosten entlang der gesamten Lieferkette.

Angebot und Nachfrage

Die steigenden Preise und die Verknappung des Angebots haben Kaffee zu einem begehrten Gut an den Rohstoffbörsen gemacht. Terminkontrakte auf Arabica und Robusta erreichen Höchststände, da Händler auf die weitere Verknappung spekulieren. Gleichzeitig treiben Hamsterkäufe großer Röstereien die Preise weiter in die Höhe, da sich Unternehmen frühzeitig gegen künftige Engpässe absichern wollen.

Die Nachfrage nach hochwertigem Kaffee steigt zudem in neuen Märkten wie China. Der dortige Kaffeekonsum hat sich in den letzten Jahren vervielfacht, vor allem bei jüngeren Konsumenten, die immer mehr Interesse an Spezialitätenkaffee zeigen.

Marktumbruch möglich

Für Verbraucher bedeutet dies, dass sie künftig tiefer in die Tasche greifen müssen – besonders bei industriell verarbeitetem Kaffee. Kleinere Röstereien könnten jedoch von der Situation profitieren, da viele Kunden bereit sind, für bessere Qualität einen höheren Preis zu zahlen. Dieser Trend hin zu Premium-Produkten könnte langfristig die gesamte Branche verändern. Schon jetzt wird an den Kursen großer börsennotierter Kaffee- und Lebensmittelunternehmen wie JDE Peets oder Nestlé deutlich, dass selbst die Branchenprimusse aktuell damit zu kämpfen haben, die hohen Preise abzufedern und an die Verbraucher weiterzureichen. In der Regel ist das bis zu einem gewissen Punkt möglich, bevor sich Konsumenten schließlich abwenden und infolgedessen die Absatzmengen schrumpfen. Dies wiederum kann nicht ausreichend kompensiert werden, da bereits zu sehr an der Preisschraube gedreht worden ist.

Kaffee-Futures als spekulative Beimischung

Für Anleger bietet der Anstieg der Kaffeepreise sowohl Chancen als auch Risiken. Der Rohkaffeemarkt ist von hoher Volatilität geprägt und unterliegt einer Vielzahl von Einflussfaktoren – von klimatischen Bedingungen bis hin zu geopolitischen Entwicklungen. Spekulative Investments in Kaffee-Futures können in diesem Umfeld attraktive Renditen bieten, setzen jedoch ein fundiertes Verständnis der Marktmechanismen voraus.

Der Kaffeemarkt zeigt eindrucksvoll, wie globale Trends wie der Klimawandel und geopolitische Veränderungen die Preise beeinflussen können. Für informierte Investoren bietet sich hier eine Gelegenheit, gezielt auf diese Dynamiken zu reagieren – sei es durch kurzfristiges Trading oder auch langfristige Investments in führende Unternehmen auf dem Kaffeemarkt.

Gleichzeitig sollten Anleger jedoch die potenziellen Risiken, wie etwa Währungsschwankungen oder unerwartete politische Entscheidungen, stets im Blick behalten.

Discount-Optionsscheine auf Kaffee-Futures

Für risikofreudige Trader, die Potenziale auf der Long- oder Short-Seite nutzen möchten, bieten sich Discount Optionsscheine als mögliche Investments an. Anleger, die mit weiter anziehenden Rohstoff-Preisen bei Kaffee rechnen, könnten sich mit Discount Optionsscheinen Long entsprechend positionieren, um an einer potenziell weiteren positiven Kursentwicklung zu partizipieren. Eine denkbare Optionen wäre beispielsweise der Discount Optionsschein Long mit der WKN DJ9X8G. Für Anleger, die nach dem starken Preisanstieg skeptisch sind und erstmal mit fallenden Kursen des Rohstoffs rechnen, könnte der Discount Optionsschein Short mit der WKN DJ9X8L eine mögliche Option darstellen. Sollte sich die Markterwartung der Anleger nicht erfüllen, kann es zum Totalverlust des Einsatzkapitals kommen – etwa dann, wenn der Basiswert auf null fallen sollte oder wenn der Emittent den Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund von Insolvenz oder behördlicher Anordnung nicht nachkommen kann.

