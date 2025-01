Übernahmespekulationen: Was steckt wirklich hinter Intels Comeback?

Der plötzliche Kursanstieg der Intel-Aktie begann, nachdem das Tech-Portal SemiAccurate über vage Gerüchte zu potenziellen Übernahmeangeboten berichtete. Namen wie Qualcomm und Broadcom werden als mögliche Interessenten gehandelt. Diese Spekulationen erinnern an ähnliche Berichte aus dem letzten Herbst, als sowohl The Wall Street Journal als auch Bloomberg über entsprechende Absichten berichteten.

Optimistische Analysten sehen in der aktuellen Lage von Intel eine vielversprechende Chance für langfristige Investitionen. So betont Quad 7 Capital, ein führender Experte bei Seeking Alpha, dass der derzeit niedrige Aktienkurs eine attraktive Einstiegsgelegenheit biete. Er prognostiziert eine Rückkehr zum Wachstum, insbesondere ab 2025, und verweist auf das Potenzial des Unternehmens, von der globalen Nachfrage nach Halbleitern zu profitieren – trotz kurzfristiger Unsicherheiten.

Einen weiteren positiven Aspekt hebt Clem Chambers, ebenfalls Analyst bei Seeking Alpha, hervor. Er sieht in Intels Produktionsstätten in den USA und Europa einen strategischen Vorteil, insbesondere in einer Welt, die sich zunehmend von globalisierten Lieferketten abwendet. Diese geostrategische Position könnte Intel zu einem entscheidenden Akteur in der Branche machen.

Bären warnen vor strukturellen Herausforderungen

Skeptische Stimmen warnen vor den anhaltenden Herausforderungen, mit denen Intel konfrontiert ist, und sehen die Zukunft des Unternehmens kritisch. Cavenagh Research hebt hervor, dass Intel unter immensem finanziellen Druck stehe. Der freie Cashflow werde voraussichtlich bis mindestens 2026 negativ bleiben, was für Investoren ein erhebliches Risiko darstelle.

Auch The Value Edge, ein weiterer Kritiker, äußert Bedenken. Er verweist auf die ungelösten Managementprobleme des Unternehmens und stellt infrage, ob die derzeitige Führungsstruktur eine echte Neuausrichtung überhaupt zulässt. Dies schüre erhebliche Zweifel an der langfristigen Investierbarkeit von Intel.

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Intel in Deutschland: Die Magdeburg-Enttäuschung

Intel hatte sich viel erhofft von der Ansiedlung einer neuen Chipfabrik in Magdeburg, und die anfängliche Euphorie war groß. Vor fast drei Jahren wurde das Projekt mit großem Pomp angekündigt. Die Hoffnung war, dass Intel mit dieser Fabrik einen bedeutenden Produktionsstandort für Halbleiter in Europa aufbaut und so sowohl den Standort stärkt als auch die EU bei der Chipproduktion unabhängiger von Asien macht.

Doch mittlerweile ist die Euphorie verflogen. Trotz politischer Unterstützung und großspuriger Anfangsprognosen haben sich die Bauvorhaben erheblich verzögert. Der Zeitplan für die Fertigstellung wurde immer wieder verschoben, und das Projekt hat mittlerweile mit erheblichen Herausforderungen zu kämpfen. Insider berichten von Problemen in der Koordination und beim Aufbau der Infrastruktur. Die erhoffte Innovationskraft und der schnelle Vorstoß in die Produktion bleiben bislang aus. Es bleibt abzuwarten, ob Intel das Projekt überhaupt noch beenden wird.

Technologische Rückschläge belasten den Ruf

Neben den strukturellen Herausforderungen kämpft Intel auch mit technologischen Rückschlägen, die den Ruf des Unternehmens weiter schädigen. Die Markteinführung der Core-Ultra-200S-Prozessoren, Intels neueste Hoffnungsträger im Desktop-Segment, verlief alles andere als erfolgreich. Die Performance der Prozessoren fiel hinter die Erwartungen zurück – insbesondere im Gaming-Bereich, wo Intel zunehmend gegenüber der Konkurrenz von AMD ins Hintertreffen gerät. Trotz intensiver Bemühungen, die Chips als leistungsstark und innovativ zu positionieren, konnte Intel mit den Core-Ultra-200S-Modellen nicht überzeugen. Der Unterschied in der Leistung im Vergleich zu den konkurrierenden Ryzen-Prozessoren von AMD wurde besonders deutlich.

Um die Situation zu retten, kündigte Intel Anfang November ein weiteres BIOS-Update an, das eine erhebliche Leistungssteigerung bringen soll – bis zu 97 Prozent mehr Performance.

Fazit: Hoffnungsträger oder riskantes Investment?

Mit einer Performance von über 12 Prozent plus in einer Woche zeigt Intel kurzfristig positive Impulse. Langfristig bleibt das Unternehmen jedoch ein unsicherer Kandidat. Während Übernahmegerüchte für Kursfantasie sorgen, bleibt abzuwarten, ob sich die grundlegenden Herausforderungen lösen lassen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion