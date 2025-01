Hauck Aufhäuser IB senkt Ziel für Verbio auf 16,80 Euro - 'Buy'

rabajatis schrieb 18.01.25, 13:18

Immerhin soll es sich im Kern um Kopien der Anlagetechnik handeln, die in Deutschland seit Jahren in sehr hoher Auslastung laufen.

Vielleicht passte das was vorhanden war doch nicht - eher unwahrscheinlich.

Bleiben das Wetter.

Bleiben quasi nicht der Norm entsprechende Einsatzstoffe, die nicht aufgefallen sind.

Bleiben anfängliche Probleme beim Bioethanol, weil die Anlagen noch nicht eingeschwungen sind.

Bleiben ???



Das die Anlage grundsätzlich nicht die Normqualität beim Bioethanol liefern kann, das ist denke ich eher auszuschließen, weil die Anlagen ja in Deutschland seit Jahren funktionieren. Ergo bleibt zu hoffen, das Verbio die Ursache ermitteln und abstellen kann und keine hohen Entsorgungs- oder Entschädigungskosten anfallen - von letzterem wurde nichts berichtet.



Bei chemischen Großanlagen die erstmals in Betrieb gehen, sind Anlaufprobleme kein Sonderfall. Damit muss man auch bei der zweiten Anlage in indiana/USA rechnen, wenn dort die nächsten Ausbaustufen in Betrieb gehen.



Angst vor Trump muss man hingegen hier nicht haben. Siehe die mögliche ganzjähriger bundesweite Einführung von E15. Und natürlich die Bedeutung der Agrarwirtschaft als Wählerschaft für die Republikaner. Sowie evtl. auch den Klimawandel. Möglicherweise führt der auch in den Anbaugebieten in den USA zu mehr Missernsten, wo die Pflanzenqualität nicht mehr für den menschlichen Verzehr oder für die Tierfütterung ausreicht und dann nur noch die energetische Verwertung bleibt. Ohne diesen Erlösweg würde es dann sowohl für die Anbauer, den Staat als Hilfezahler und die republikanische Partei schwierig.