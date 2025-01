So verpassen Unternehmen mit der neuen KI von Simpli.bot nie wieder einen Lead (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Bielefeld (ots) - Die ersten fünf Minuten zählen im Leadmanagement am meisten.Damit Unternehmen keine Chancen mehr verpassen, entwickelt das Team vonSimpli.bot unter der Leitung der Gründer Dennis Melson und Tim Hoppeintelligente Lösungen für den Vertrieb. Ihr neuestes Produkt hört auf den NamenEva und ist eine voll funktionsfähige KI-Vertriebsmitarbeiterin, die Kunden aufder gesamten Customer-Journey begleitet. Was es damit im Detail auf sich hat,erfahren Sie hier.Ein ineffizienter Kundenservice kostet Unternehmen bares Geld. Schon in denersten fünf Minuten, nachdem der potenzielle Kunde die Anfrage gesendet hat,sinkt die Wahrscheinlichkeit auf einen erfolgreichen Abschluss um nahezu 90Prozent. Da spätere Follow-ups nicht nur zeitaufwendig sind, sondern von denmeisten Mitarbeitern zudem als höchst unliebsame Aufgabe wahrgenommen werden,geben ganze 56 Prozent der Vertriebler bereits nach dem ersten Versuch auf.Unternehmen müssen sich also unweigerlich auf unzählige verpasste Chanceneinstellen - oder etwa doch nicht? "Für menschliche Mitarbeiter ist es nahezuunmöglich, dem Unternehmen die maximale Abschlussquote zu sichern", bestätigtDennis Melson von der Simpli GmbH. "Es gibt jedoch inzwischen Möglichkeiten,ihnen effektiv unter die Arme zu greifen.""Künstliche Intelligenz ist im Vertrieb ein echter Gamechanger - dazu gehörenmittlerweile auch intelligente Chatbots. Digitale Vertriebsmitarbeiter machenkeine Pausen, können zuverlässig auf eine theoretisch unbegrenzte Zahl anAnfragen eingehen und sind rund um die Uhr im Einsatz", ergänzt Mitgründer TimHoppe. Unter der Leitung der beiden Experten entwickelt das Team von Simpli.boteine innovative KI-Softwareplattform für den Vertrieb. Zu ihren Produkten zähltauch die digitale Vertriebsmitarbeiterin Eva - eine KI-Mitarbeiterin, die lokaleund mittelständische Firmen 90 Prozent der unbeliebten Vertriebsarbeit exzellentabnimmt. "Eva ist in der Lage, in Sekundenschnelle auf Anfragen zu reagieren undeigenständig eine Vielzahl an Kundenanliegen kompetent zu bearbeiten", erklärtDennis Melson von der Simpli GmbH. "Dadurch entlastet sie das Vertriebsteam undverhindert, dass Leads das Interesse verlieren oder zur Konkurrenz abwandern."Warum klassische Methoden scheiternDennis Melson bringt es auf den Punkt: "Das Entscheidende im Vertrieb ist, aufeinem sehr hohen vertrieblichen Niveau schnell am Ball zu sein und ständig amBall zu bleiben." Doch klassische Vertriebsprozesse haben ihre Schwächen und