27 % der Gründerinnen und Gründer in Deutschland betrachten ihr Unternehmen als Start-up

Frankfurt am Main (ots) -



- Legt man gängige Definitionen des Begriffs "Start-up" an, sinkt die Quote

stark

- Bezeichnung "Start-up" wird in der Öffentlichkeit immer breiter verwendet

- Stark gestiegene Medienaufmerksamkeit könnte ein Faktor dafür sein



27 % der Gründerinnen und Gründer in Deutschland bezeichnen ihr Unternehmen als

Start-up. Das sind deutlich mehr als es die gängigen Abgrenzungen von Start-ups

hergeben. Im KfW-Gründungsmonitor etwa liegt der Anteil von Gründungen mit

Start-up-Merkmalen bei 6 % und auch andere Datenquellen zählen

Start-up-Gründungen lediglich im einstelligen Prozentbereich.







Personen, die sich durch die Übernahme eines bestehenden Unternehmens

selbstständig gemacht haben, dieses als Start-up an. Typischerweise werden

dagegen nur Neugründungen als Start-ups gezählt.



Zudem geben 16 % der freiberuflichen sowie 23 % der soloselbstständigen

Gründerinnen und Gründer an, ein Start-up zu führen. Auch diese werden

gewöhnlich nicht als Start-ups betrachtet. Für Start-ups gibt es zwar keine

offizielle Definition. Industriespezifisch und wirtschaftspolitisch werden

darunter jedoch innovative, wachstumsorientierte junge Unternehmen verstanden.



"Die Nutzung des Begriffs Start-up hat sich in den vergangenen zehn Jahren

gewandelt. Er wird mittlerweile breiter verwendet und hat an Schärfe verloren",

sagt Dr. Georg Metzger, Ökonom bei KfW Research. "Das kann mit der gestiegenen

Aufmerksamkeit der Medien für Start-ups zusammenhängen - was zu einem gewissen

Gewöhnungseffekt an den Begriff geführt haben mag."



Vor 2010 tauchten die Wörter "Start-up" oder "Start-ups" jährlich 2.000- bis

3.000-mal in der Presse auf, dabei häufiger in der Fachpresse als in der

Publikumspresse. Ab 2010 nahm die Entwicklung Fahrt auf, insbesondere in der

Tages- und Wochenpresse. Die Begriffe "Start-up" oder "Start-ups" wurden 2019

knapp 30.000-mal genannt.



Die Studie ist abrufbar unter Fokus Volkswirtschaft | KfW (https://www.kfw.de/%C

3%9Cber-die-KfW/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/Fokus-Volkswirtsc

haft/)



Pressekontakt:



KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt

Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Nina Luttmer,

Tel. +49 69 7431 41336

E-Mail: mailto:nina.luttmer@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/5952427

OTS: KfW







Laut einer neuen Analyse von KfW Research sehen beispielsweise 28 % derPersonen, die sich durch die Übernahme eines bestehenden Unternehmensselbstständig gemacht haben, dieses als Start-up an. Typischerweise werdendagegen nur Neugründungen als Start-ups gezählt.Zudem geben 16 % der freiberuflichen sowie 23 % der soloselbstständigenGründerinnen und Gründer an, ein Start-up zu führen. Auch diese werdengewöhnlich nicht als Start-ups betrachtet. Für Start-ups gibt es zwar keineoffizielle Definition. Industriespezifisch und wirtschaftspolitisch werdendarunter jedoch innovative, wachstumsorientierte junge Unternehmen verstanden."Die Nutzung des Begriffs Start-up hat sich in den vergangenen zehn Jahrengewandelt. Er wird mittlerweile breiter verwendet und hat an Schärfe verloren",sagt Dr. Georg Metzger, Ökonom bei KfW Research. "Das kann mit der gestiegenenAufmerksamkeit der Medien für Start-ups zusammenhängen - was zu einem gewissenGewöhnungseffekt an den Begriff geführt haben mag."Vor 2010 tauchten die Wörter "Start-up" oder "Start-ups" jährlich 2.000- bis3.000-mal in der Presse auf, dabei häufiger in der Fachpresse als in derPublikumspresse. Ab 2010 nahm die Entwicklung Fahrt auf, insbesondere in derTages- und Wochenpresse. Die Begriffe "Start-up" oder "Start-ups" wurden 2019knapp 30.000-mal genannt.Die Studie ist abrufbar unter Fokus Volkswirtschaft | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/Fokus-Volkswirtschaft/)Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKonzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Nina Luttmer,Tel. +49 69 7431 41336E-Mail: mailto:nina.luttmer@kfw.de, Internet: http://www.kfw.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/5952427OTS: KfW