Provision zerstört Vertrauen - 5 Gründe, warum Honorarberatung die bessere Alternative ist (FOTO)

Krefeld (ots) - Finanzberatung sollte Klarheit bringen, doch das Gegenteil ist

oft der Fall. Viele Menschen verlassen Gespräche mit Banken oder Versicherungen

mit einem mulmigen Gefühl. Sie fragen sich, ob die Empfehlung wirklich zu ihrem

Vorteil war - oder nur dem Berater eine satte Provision eingebracht hat.



Die tatsächlichen Kosten für eine Finanzberatung sind dabei schwer

durchschaubar. Komplexe Vergütungsmodelle und hohe Provisionen sorgen nicht nur

für Verwirrung, sondern auch für wachsendes Misstrauen. Eine Alternative stellt

eine Honorarberatung dar. Nachfolgend lesen Sie 5 Gründe, warum Honorarberatung

die bessere Alternative ist.





Wenn die Finanzberatung nicht auf die Kundenbedürfnisse eingehtViele Menschen stehen provisionsbasierten Finanzberatungen skeptisch gegenüber.Immer häufiger schleicht sich das Gefühl ein, dass die Bedürfnisse des Kundengar nicht im Mittelpunkt stehen. So berichten zahlreiche Kunden, dass BeraterProdukte empfehlen, die nicht optimal auf ihre individuellen finanziellen Zieleabgestimmt sind, sondern hohe Provisionen für den Berater garantieren.Ein weiteres Problem ist die mangelnde Transparenz: Nicht immer ist klar, wiehoch die Gesamtkosten der Finanzprodukte tatsächlich sind, da diese inundurchsichtigen Modellen versteckt sind. In vielen Finanzprodukten sindbeispielsweise zusätzliche Kosten enthalten, da die Provisionen des Beraters inden Produktpreis integriert sind. Das führt dazu, dass Verbraucher für diegleichen Produkte mehr zahlen als bei einer direkten, provisionsfreienBeschaffung - es bleibt ein Gefühl der Unsicherheit.Doch nicht nur das: Auf diesem Weg kommt es schnell zu finanziellen Nachteilen,wenn Produkte aufgrund hoher Kosten langfristig an Wert verlieren und dieRendite mindern. Laufende Gebühren, wie Verwaltungs- oder Bestandsprovisionen,reduzieren die erzielten Erträge über die Jahre hinweg deutlich. SolcheErlebnisse hinterlassen einen negativen Eindruck und schädigen das Vertrauen indie gesamte Branche. Dabei ist es von größter Bedeutung, dass sich Menschenkorrekt absichern. Man kann gar nicht früh genug damit beginnen, denn spätestensim Rentenalter erreicht sonst viele Betroffene das Problem der Altersarmut.5 Vorteile einer HonorarberatungDie Lösung stellt die Honorarberatung dar. Dabei handelt es sich um eine Formder Finanzberatung, bei der der Berater unabhängig von Provisionen oderProduktverkäufen arbeitet. Er wird im Gegensatz ausschließlich vom Kunden durchein zuvor festgelegtes Honorar bezahlt. Die Vorteile liegen klar auf der Hand:1. Unabhängigkeit der Beratung