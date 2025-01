So umgehen Investoren und Unternehmer die Wegzugsbesteuerung auf legalem Weg (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Monheim am Rhein (ots) - Unternehmer und Investoren, die den Schritt ins Auslandwagen möchten, stehen häufig vor erheblichen Herausforderungen - eine dergrößten ist die Wegzugsbesteuerung. Die Unternehmensberatung "GlobaleFinanzstrategen" bietet Interessenten unter der Leitung von Sebastian Weißschnureinen Plan B, der nicht nur die Beratung und Unterstützung im Auslandinkludiert, sondern auch dazu ein passendes Expertennetzwerk liefert. Mitinterkontinentalen Finanzstrategien eröffnet der Unternehmensberater seinenMandanten bedeutende Chancen für eine erfolgreiche Kapitalbeschaffung und dengezielten Vermögensaufbau im Ausland. Wie Unternehmer und Investoren dieWegzugsbesteuerung auf legalem Wege umgehen können, erfahren Sie im Folgenden.In einer zunehmend globalisierten Welt streben immer mehr Unternehmer undInvestoren danach, ihre Aktivitäten international zu diversifizieren. Dabei kanndie Wegzugsbesteuerung eine erhebliche Hürde darstellen. Sie greift inDeutschland, wenn Geschäftsaktivitäten oder Vermögenswerte ins Ausland verlagertwerden. Dabei werden stille Reserven - also die Wertsteigerungen vonVermögenswerten - aufgedeckt und besteuert. "Die Wegzugsbesteuerung sollverhindern, dass Steuerzahler ihre Vermögenswerte ins Ausland verlagern, um derdeutschen Besteuerung zu entgehen", erklärt Sebastian Weißschnur,Geschäftsführer von Globale Finanzstrategen. "Allerdings kann sie fürUnternehmer, die ihre Aktivitäten legal internationalisieren möchten, eineerhebliche finanzielle Belastung darstellen.""Die Wegzugsbesteuerung kann es Unternehmern und Investoren merklich erschweren,ihre Geschäftsaktivitäten und Vermögenswerte international aufzustellen", fährtder Unternehmensberater fort. "Doch mit den richtigen Strategien und einerkompetenten Beratung lässt sie sich unter bestimmten Voraussetzungen auf legalemWege meistern." Mit seiner Unternehmensberatung Globale Finanzstrategenunterstützt Sebastian Weißschnur Unternehmer und Investoren aus Deutschlanddabei, den Risiken der deutschen Wirtschaft zu entkommen, indem er ihneninternationale Strategien aufzeigt, die ihnen ungeahnte Chancen fürVermögenssicherung, Kapitalbeschaffung und Vermögensaufbau eröffnen. Dank einesglobalen Netzwerks, interkontinentalen Konzepten und einer ganzheitlichenHerangehensweise ermöglicht er es seinen Mandanten, mit minimalemEigenkapitaleinsatz in überschaubarer Zeit ein Millionenvermögen aufzubauen.Dabei ist die Beratung von Globale Finanzstrategen zu jeder Zeit individuell aufdie Bedürfnisse der Mandanten zugeschnitten. Ziel ist es immer, maßgeschneiderteLösungen zu entwickeln, die nicht nur die Wegzugsbesteuerung minimieren, sondern