Bitcoin: Die Bahn ist frei! DAS sind die Ziele...

Der Bitcoin schraubt sich aktuell an und auf die bisherigen Höchststände hinauf. Da sich seit den letzten beiden großen Updates einiges getan hat, wird es Zeit, eine brandaktuelle Lage-Beurteilung zu kommunizieren. Rückblick: Anfang Dezember hatten wir an dieser Stelle hervorgehoben, wie hartnäckig die 100.000-Dollar-Marke wirken wird. Die Erwartung war seinerzeit, dass der Preis an und nahe dieser Marke bis zum Expirations-Termin der Dezember-Futures und Optionen immer wieder gen Süden drehen wird. Wir sahen genau das: abgesehen von kurzweiligen Ausflügen über 100k Dollar konsolidierte der Bitcoin um und unterhalb selbiger Marke.

Wir erklärten dann, dass mit dem Expirieren der Dezember-Futures und Optionen die Karten neu gemischt werden. In der darauffolgenden Analyse arbeiteten wir aus den Optionsdaten einen Widerstand bei 110.000 Dollar heraus und Unterstützungen bei 90-95.000 Dollar.

Das brandaktuelle Options Open Interest Profile zeigt, dass wir bei 85.000 Dollar eine fette Unterstützung hinzu bekommen haben. Zur Oberseite findet sich inzwischen kaum mehr hohes Open Interest. Damit wäre der Weg für eine Fortsetzung des Bullenmarktes nunmehr frei. Ziele bei 130 und 140.000 Dollar sind zunehmend wahrscheinlicher, solange die Supports bei 85.000, 90.000 und 95.000 Dollar nicht unterschritten werden.

