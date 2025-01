MongoDB ist Morgan Stanleys Top Pick für das Jahr 2025 im KI-Sektor

In seiner Prognose für künstliche Intelligenz (KI) im Jahr 2025 erklärte Morgan Stanley, dass die durch Generative AI getriebenen Innovationen den Automatisierungsbereich in der Softwareentwicklung erweitern werden.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MongoDB, Inc.!

Gleichzeitig sinken die grundlegenden Inputkosten für Software-Systeme – insbesondere die Kosten für Daten, Rechenleistung und Softwareentwicklung.

"Die Erweiterung der Möglichkeiten und sinkende Inputkosten schaffen die Grundlage für ein inflationäres System, und Investoren dürften in diesem System ab 2025 eine zunehmende Dynamik sehen", so die Analysten von Morgan Stanley unter der Leitung von Keith Weiss in einer ausführlichen Investorenmitteilung.

Morgan Stanley bewertet MongoDB mit "Overweight" und einem Kursziel von 350 US-Dollar. MongoDB ist eine führende Entwickler-Datenplattform, die es Entwicklern ermöglicht, Anwendungen mit Software und Daten zu erstellen, zu modernisieren und zu verwalten.

"Nachdem die kurzfristigen Erwartungen neu justiert wurden, profitiert MDB von starkem Wachstum bei neu entwickelten Apps, die durch KI-unterstützte Code-Entwicklung beschleunigt werden, steigenden Erwartungen an Post-Optimierungs-Cloud-Migrationen", erklärte Morgan Stanley.

Die zunehmende Bedeutung von generativer KI macht Cybersecurity 2025 zu einer zentralen Priorität.

"Wir glauben, dass die langfristigen Chancen bestehen bleiben, da die jüngsten technologischen Fortschritte (GenAI, Public Cloud) die Angriffsfläche vergrößern und neue Produktmöglichkeiten für die Sicherung von KI sowie für die Nutzung von KI zur Automatisierung von Sicherheitsoperationen schaffen", sagt Analyst Weiss.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die MongoDB Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 245,1EUR auf Tradegate (20. Januar 2025, 13:24 Uhr) gehandelt.

Gewinner im Megamarkt 3 Biotech-Aktien mit Blockbuster-Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!