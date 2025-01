AKTIE IM FOKUS Delivery Hero am MDax-Ende - Bank of America pessimistisch Die Aktien von Delivery Hero sind am Montag in der MDax -Hierarchie ganz nach hinten gerutscht. Mehr als drei Prozent verloren sie zuletzt und damit etwas mehr als andere Werte aus der Online-Branche, die sich häufig in eine ähnliche Richtung …