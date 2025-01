Demesne Resources meldet Änderung seines Namens in „American Tungsten Corp.“ sowie aktualisiertes Tickersymbol; das Unternehmen gratuliert Präsident Trump zur Amtseinführung und richtet seine Zielsetzung an der America-First-Agenda aus

- NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE –

Vancouver, BC, 20. Januar 2025 / IRW-Press / Demesne Resources Ltd. (CSE:DEME) (OTCQB:DEMRF) (FSE:RK9) („Demesne“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es seinen Namen in „American Tungsten Corp.“ und sein Tickersymbol an der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) in „TUNG“ ändern wird. Die Namensänderung wurde vom Vorstand des Unternehmens gemäß dem Business Corporations Act (British Columbia) und der Satzung des Unternehmens genehmigt.

Vorbehaltlich der Bestätigung durch die CSE werden die Stammaktien des Unternehmens mit Wirkung zum Handelsbeginn am oder um den 23. Januar 2025 unter dem neuen Namen und Symbol unter CUSIP: 030338107 und ISIN: CA0303381077 gehandelt.

Das Unternehmen geht davon aus, dass es im Rahmen dieser Änderung zu keinen Unterbrechungen seiner Handelsaktivitäten kommen wird. Die Aktionäre müssen im Zusammenhang mit der Änderung des Namens und des Tickersymbols nichts unternehmen, da diese automatisch auf allen relevanten Handelsplattformen aktualisiert wird.

Ausweitung der Wolframproduktion in den USA zwecks Erfüllung der strategischen Prioritäten

Die Mine IMA ist eine vormals produzierende Untertage-Wolframmine mit 22 Patentansprüchen und befindet sich im östlich-zentralen Teil von Idaho. Zwischen 1945 und 1957 produzierte das Konzessionsgebiet ungefähr 199.449 MTU (metrische Tonneneinheiten) WO3 und wurde anschließend, zwischen 1960 und 2008, von verschiedenen Betreibern auf Molybdän und Wolfram untersucht.([1])

Die Mine IMA nimmt im Rahmen der Anstrengungen des Unternehmens, eine nationale Versorgung mit diesem kritischen Metall zu gewährleisten, eine Spitzenposition ein. Durch die Wiederbelebung der amerikanischen Wolframproduktion unterstützt das Unternehmen unmittelbar die Ziele der neuen Regierung, nämlich:

- Sicherheit: Reduzierung der Abhängigkeit von ausländischen Quellen für verteidigungskritische Materialien.

- Wachstum: Schaffung hochbezahlter Arbeitsplätze in wichtigen Bergbauregionen und Wiederbelebung der US-amerikanischen Industriesektoren.

- Eigenständigkeit: Sicherstellung von Supply-Chain-Stabilität in einem Umfeld von geopolitischen Spannungen und Ausfuhrbeschränkungen.

Mit der Umfirmierung wird angestrebt, das Unternehmen besser an seine langfristige strategische Ausrichtung und Geschäftstätigkeit anzupassen; außerdem wird damit der Fokus und das Engagement des Unternehmens unterstrichen, Kapazitäten für Onshore-Bergbau und -Produktion von Wolfram in die Vereinigten Staaten zu bringen.

Das Bestreben des Unternehmens, die Wolframproduktion in den USA anzusiedeln, steht im Einklang mit der Amtseinführung von Präsident Donald J. Trump und seiner „America-First“-Vision, die auf die Eigenständigkeit, wirtschaftliche Resilienz und nationale Sicherheit der USA abhebt. Wolfram ist in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und High-Tech-Anwendungen unverzichtbar, und dennoch sind die USA noch weitgehend von Importen, insbesondere aus China, abhängig; da China vor kurzem Wolframexporte verboten hat, eskalieren die weltweiten Versorgungsprobleme.

„Da nunmehr ein entscheidender Regierungswechsel in den Vereinigten Staaten ansteht, ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um unsere strategische Umfirmierung vorzunehmen. Die Umfirmierung in American Tungsten Corp. trägt unserer uneingeschränkten Verpflichtung zur Unterstützung der strategischen Prioritäten Amerikas Rechnung. Im Namen unseres Teams möchte ich Präsident Trump zu seiner Amtseinführung beglückwünschen“, erklärte Murray Nye, CEO von Demesne Resources. „Mit unserem Wolframprojekt in Idaho sind wir gut aufgestellt, um eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der US-Lieferkette für dieses unverzichtbare Metall zu spielen und die wirtschaftliche und nationale Sicherheit des Landes zu stärken.“

ÜBER DEMESNE RESOURCES LTD.

Demesne Resources Ltd. ist ein in British Columbia ansässiges Unternehmen, das sich dem Erwerb und der Exploration von Konzessionsgebieten mit Magnetitmineralvorkommen verschrieben hat. Das unternehmenseigene Projekt Star setzt sich aus fünf aneinandergrenzenden Mineralkonzessionen zusammen, die gemeinsam eine Fläche von rund 4.615,75 Hektar umfassen und im Bergbaudistrikt Skeena in der kanadischen Provinz British Columbia liegen. Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung abgeschlossen und sich damit das Recht auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von 100 % am Projekt Star gesichert. Des Weiteren hat Demesne eine Optionsvereinbarung unterzeichnet, um sich den Erwerb sämtlicher Rechte (vorbehaltlich einer Royalty von 2 %) am Projekt der Mine IMA zu sichern. Die Mine IMA ist ein ehemaliger, untertägiger Wolfram-Bergbaubetrieb, der sich über 22 patentierte Claims erstreckt und im zentralen Osten des Bundesstaates Idaho in den Vereinigten Staaten befindet.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

CEO

1055 West Georgia Street, Suite 1500

Vancouver, BC V6E 0B6

Kanada

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Murray Nye, CEO

E-Mail: ir@demesneresources.com

Tel.: +1 (416) 300-7398

CSE:DEME

OTCQB:DEMRF

FWB:RK9

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Worte „erwartet“, „plant“, „antizipiert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „projiziert“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „könnten“ oder „sollten“. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über: (i) das Minenprojekt IMA und die darauf befindlichen Explorationsarbeiten, (ii) die Erfüllung der Verpflichtungen des Unternehmens im Rahmen des Optionsabkommens und die Ausübung der damit verbundenen Option sowie (iii) die geplanten Aktivitäten des Unternehmens auf dem Minenprojekt IMA. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen der Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Marktpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit den kanadischen behördlichen Anforderungen gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI-43-101") erstellt. Austin Zinsser, P.G., SME-RM, Vice President, Exploration des Unternehmens, und eine qualifizierte Person gemäß NI-43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Präsentation geprüft und genehmigt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

[1] Bradley Mining Company, 1958; zusammengefasste Informationen zur Mine IMA, Lemhi Co, Patterson, Idaho. Unternehmensbericht, 6 S.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

