KuCoin lanciert offiziellen Trump-Token auf Spot-Handelsplattform

VICTORIA, Seychellen, 20. Januar 2025 /PRNewswire/ -- KuCoin, eine der führenden globalen Börsen, freut sich, die Aufnahme des offiziellen Trump-Tokens (TRUMP) in seine Spot-Handelsplattform bekannt zu geben, ein Meilenstein, der ihr Engagement für die Erweiterung des vielfältigen Handelsportfolios widerspiegelt. Der Handel für TRUMP beginnt mit einer Call-Auktion am 18. Januar 2025 von 13:00 bis 14:00 UTC, gefolgt vom regulären Handel um 14:00 UTC. Einzahlungen sind ab sofort über das SOL-SPL-Netz möglich, Abhebungen ab 10:00 Uhr am 19. Januar 2025.