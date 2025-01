Lanxess mit Kurssprung wegen guter Eckdaten - Vorzieheffekte

DerKosmokrat schrieb 15.01.25, 12:37

Ich sehe BASF auch sehr positiv. Wie es aussieht, normalisiert sich die Lage in der Chemie-Branche, der Umsatz und die Marge sollte 2025 wieder deutlich über den Kennzahlen von 2024 liegen.

Was bei BASF noch extrem positiv dazu kommt: Sie haben es geschafft, einen Verbundstandort in China zu bauen, der zu 100% BASF gehört, der für den chinesischen Markt produziert, auch mit chinesischen Rohstoffen, chinesischer Energie, finanziert mit Krediten aus China. Aber der Profit kommt den Aktionären zugute, zu 100%. Die ganzen VW-Werke in China gehören mehrheitlich irgendwelchen chinesischen Joint-Venture Partnern. Keine Ahnung, wie BASF das geschafft hat, aber das ist schon eine großartige Leistung!

Dieser Verbundstandort soll ja 2026 erste signifikante Umsatzbeiträge leisten. Da an der Börse die Zukunft gehandelt wird, werden sich die potentiellen Käufer schon 2025 positionieren, um in den nächsten Jahren von dem Umsatz- und Gewinnschub und der damit verbundenen Neubewertung der BASF Aktie zu profitieren.

Und wenn jetzt wieder die Pessimisten kommen, und einen Einmarsch Chinas in Taiwan vorhersagen: Das wird nicht passieren. Chinas Wirtschaft schwächelt, und China hat sich ganz genau angeschaut, wie der Westen auf Putins Einmarsch in die Ukraine reagiert hat. Mit einer gewaltsamen Annexion Taiwans würde für China sicher der amerikanische und europäische Markt wegfallen (harte Sanktionen), das würde der Wirtschaft den Rest geben, und das Überleben der politischen Elite gefährden.