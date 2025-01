Der neue Weg ein E-Auto zu besitzen - Ideal für junge Familien

Paris (ots/PRNewswire) - Der VinFast VF 6 verkörpert die Idee der

E-Mobilitäts-Revolution und macht den Besitz eines Elektrofahrzeugs für alle

zugänglich, insbesondere für junge Familien. VinFast stellt die Wahrnehmung von

Elektroautos als Luxusgüter in Frage: der VF 6 bietet anspruchsvolles Design zu

attraktiven Preisen. Zusammen mit einem starken Kundenservice stellt dies

sicher, dass niemand von den Vorteilen nachhaltiger Mobilität ausgeschlossen

bleibt.



Europa ist im Übergang zur E-Mobilität, die wahrgenommene finanzielle Belastung

stellt jedoch oft eine erhebliche Hürde für eine breite Einführung von E-Autos

dar. VinFast zielt mit seiner vielfältigen Produktpalette darauf ab, die

Einstiegshürden für den Besitz von Elektrofahrzeugen abzubauen, indem es

erschwingliche und zugängliche Mobilität anbietet.





Der VinFast VF 6 ist ein Beweis für diese Philosophie. Das Modell wurde speziellfür junge Familien entwickelt und verkörpert eine perfekte Mischung aus modernerÄsthetik, einem sanften und komfortablen Fahrerlebnis und modernster,verbraucherorientierter Technologie. Der VF 6 beweist, dass nachhaltigeMobilität stilvoll, angenehm und für jeden erreichbar sein kann.Der von Torino Design gestaltete VF 6 strahlt eine einzigartige und fesselndeÄsthetik aus. Das markante, LED-beleuchtete V-Logo auf dem Kühlergrill betontdeutlich die Marke VinFast. Die schlanke, aerodynamische Karosserie wird durchstilvolle 19-Zoll-Leichtmetallräder (Standard bei der Plus-Ausstattung) ergänzt.Der VF 6 sticht so im wettbewerbsintensiven B-Segment aus der Masse hervor.Robuste Radlauf- und Schwellerverbreiterungen aus geformtem Kunststoff sorgenfür zusätzliche Haltbarkeit und bieten im städtischen Raum ultimativen Schutz.Der VF 6 verfügt über ein ausgeklügeltes Mehrlenker-Aufhängungssystem - eineSeltenheit im B-SUV-Segment. Die Aufhängung sorgt für ein ruhiges undkomfortables Fahrgefühl. Als unabhängiges Aufhängungssystem isoliert es effektivdie Radbewegungen, verbessert die Schwingungsabsorption, minimiert die Neigungder Karosserie bei Kurvenfahrten und sorgt für eine optimale Fahrzeugbalance.Diese fortschrittliche Technologie verbessert die Straßenlage und das Handlingerheblich und bietet mehr Stabilität und Sicherheit unter allen Fahrbedingungen.Der VinFast VF 6 bietet ein souveränes Fahrerlebnis und verfügt über eine Reihehochmoderner Technologien, die in diesem Segment sonst unerreicht sind. Der 201PS starke Motor des VF 6 bietet die Leistung, die man sonst eher einemC-Segment-Modell zuordnet - und nimmt damit eine führende Rolle im Bereich derElektrofahrzeuge ein.Gegenüber der vietnamesischen Presse äußert Ho Ngoc Phat, Besitzer eines VF 6,seine Begeisterung für den VF 6 und hebt dessen beeindruckende Fahrdynamikhervor. Er unterstreicht das sanfte Handling, die Stabilität und die schnelleBeschleunigung des Autos.Phat lobt das benutzerorientierte Design, insbesondere den ergonomisch geneigtenzentralen Bildschirm für optimale Sicht und den modernen Schalthebel. Er schätztaußerdem die integrierte Sitzlehnenkühlung, die den Komfort bei langen Fahrtenerhöht.Mit der Markteinführung des VF 6 in Frankreich, Deutschland und den Niederlandenbekräftigt VinFast das Engagement auf dem europäischen Markt. Dieses dynamischeElektro-SUV des B-Segments, das in den Ausstattungsvarianten Eco und Plus ab34.990 beziehungsweise 38.990 Euro erhältlich ist, bietet Premiumqualität,Inklusivpreise und außergewöhnlichen Kundendienst, darunter eine segmentführendeSieben-Jahres-Garantie für 160.000 Kilometer mobilen Service in VinFast-Filialenoder über ein wachsendes Netzwerk starker Partner in jedem europäischen Markt.Über VinFastVinFast (NASDAQ: VFS) ist eine Tochtergesellschaft von Vingroup JSC, einem dergrößten Konglomerate Vietnams, und ein Hersteller von Elektrofahrzeugen mit derMission, die E-Mobilität für jedermann zugänglich zu machen. Die Produktpalettevon VinFast umfasst heute eine breite Palette an elektrischen SUV, E-Scooternund E-Bussen. VinFast beginnt derzeit seine nächste Wachstumsphase durch dieschnelle Expansion seines Vertriebs- und Händlernetzes weltweit und die Erhöhungseiner Produktionskapazitäten mit Schwerpunkt auf Schlüsselmärkten inNordamerika, Europa und Asien.Weitere Informationen unter: https://vinfastauto.eu/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2601679/VinFast_Exterior.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vinfast-vf-6-der-neue-weg-ein-e-auto-zu-besitzen--ideal-fur-junge-familien-302355236.htmPressekontakt:Björn-Lars Blank // +49 (0)531 / 61830063 // blank@pressinjection.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/132297/5952745OTS: VinFast