BGA beteiligt sich am bundesweiten Wirtschaftswarntag

Berlin (ots) - Am 29. Januar 2025 ruft der Bundesverband Großhandel,

Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) gemeinsam mit rund 50 Wirtschaftsverbänden

und Unternehmerinitiativen zum ersten bundesweiten "Wirtschaftswarntag" auf. Die

Wirtschaft fordert von den Parteien die Stärkung der deutschen

Wettbewerbsfähigkeit in den Mittelpunkt des Wahlkampfes zu rücken und eine

Wirtschaftswende nach der Bundestagswahl einzuleiten.



Geplant ist eine Kundgebung mit mehreren hundert Teilnehmern am Brandenburger

Tor (13 Uhr auf dem Platz des 18. März). Zusätzlich beteiligen sich

deutschlandweit regionale Verbände und Unternehmen am Wirtschaftswarntag mit

Aktionen vor Ort. Der BGA selbst wird an dem Tag wird an der Kundgebung in

Berlin teilnehmen und BGA-Präsident Dr. Dirk Jandura wird eine Rede halten.







weniger bürokratische Vorgaben, gedeckelte Sozialabgaben, geringere

Energiekosten und mehr Flexibilität im Arbeitsrecht, um so im scharfen

internationalen Wettbewerb die Chancen der heimischen Unternehmen wieder zu

verbessern.



BGA-Hauptgeschäftsführer Antonin Finkelnburg weist auf die dramatische Situation

in seiner Branche hin: "Wir stecken tief in einer Rezession. Unsere Wirtschaft

steckt in einer handfesten Strukturkrise und ist aktuell nicht wettbewerbsfähig.

Auch der stark mittelständisch geprägte Groß- und Außenhandel leidet unter den

schlechten Standortbedingen in Deutschland und der überbordenden Bürokratie."

Wie dramatisch die Lage der gesamten Wirtschaft ist, zeige sich daran, dass sich

erstmals ein solches Bündnis von zum Teil auch konkurrierenden Verbänden, die

vor allem mittelständische Betriebe vertreten, zusammengefunden habe. Antonin

Finkelnburg fordert von allen Parteien vollen Fokus auf Wirtschaftspolitik im

Wahlkampf und eine Wirtschaftswende nach der Wahl: "Es gibt eine Menge

Stellschrauben, an denen die neue Bundesregierung drehen kann. Der Mittelstand

muss hier mehr in den Fokus rücken - er ist das Rückgrat unserer Wirtschaft."



Die Kundgebung wird vom "Aktionsbündnis Wirtschaftswarntag" organisiert, dem

sich rund 50 Wirtschaftsverbände angeschlossen haben. Die Projektgruppe zur

organisatorischen Vorbereitung wird von dem Verband DIE FAMILIENUNTERNEHMER

e.V., dem Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie e.V. und dem

Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. in Zusammenarbeit

mit der "Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) organisiert.



Pressekontakt:



Ansprechpartner:

Iris von Rottenburg

Stv. Abteilungsleiterin Kommunikation

Tel: 030/590099520

Mail: presse@bga.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/5952751

OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e

.V.







Die zentralen Forderungen der Verbände sind eine geringere Steuerbelastung,weniger bürokratische Vorgaben, gedeckelte Sozialabgaben, geringereEnergiekosten und mehr Flexibilität im Arbeitsrecht, um so im scharfeninternationalen Wettbewerb die Chancen der heimischen Unternehmen wieder zuverbessern.BGA-Hauptgeschäftsführer Antonin Finkelnburg weist auf die dramatische Situationin seiner Branche hin: "Wir stecken tief in einer Rezession. Unsere Wirtschaftsteckt in einer handfesten Strukturkrise und ist aktuell nicht wettbewerbsfähig.Auch der stark mittelständisch geprägte Groß- und Außenhandel leidet unter denschlechten Standortbedingen in Deutschland und der überbordenden Bürokratie."Wie dramatisch die Lage der gesamten Wirtschaft ist, zeige sich daran, dass sicherstmals ein solches Bündnis von zum Teil auch konkurrierenden Verbänden, dievor allem mittelständische Betriebe vertreten, zusammengefunden habe. AntoninFinkelnburg fordert von allen Parteien vollen Fokus auf Wirtschaftspolitik imWahlkampf und eine Wirtschaftswende nach der Wahl: "Es gibt eine MengeStellschrauben, an denen die neue Bundesregierung drehen kann. Der Mittelstandmuss hier mehr in den Fokus rücken - er ist das Rückgrat unserer Wirtschaft."Die Kundgebung wird vom "Aktionsbündnis Wirtschaftswarntag" organisiert, demsich rund 50 Wirtschaftsverbände angeschlossen haben. Die Projektgruppe zurorganisatorischen Vorbereitung wird von dem Verband DIE FAMILIENUNTERNEHMERe.V., dem Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie e.V. und demBundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. in Zusammenarbeitmit der "Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) organisiert.Pressekontakt:Ansprechpartner:Iris von RottenburgStv. Abteilungsleiterin KommunikationTel: 030/590099520Mail: presse@bga.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/5952751OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.