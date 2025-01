Rheinmetall: Die Rallye geht weiter – aber wie lange noch?

Angeheizt wird die Rallye einerseits durch die inzwischen auch in Europa verstärkt geführte Debatte um dauerhaft höhere Verteidigungs- und Rüstungsausgaben, nachdem der heute ins Amt berufene US-Präsident Donald Trump einen Wert von fünf Prozent der Wirtschaftsleistung als neues NATO-Ziel gefordert hatte. Andererseits machten am frühen Nachmittag Berichte die Runde, wonach Trump zunächst auf die im Wahlkampf angekündigten Zölle verzichten könnte.

Wie viel Platz nach oben ist jetzt noch?

Das hat vor allem in der Automobilbranche, wofür Rheinmetall ein wichtiger Zulieferer ist, für Erleichterung und steigende Kurse gesorgt. Die anhaltende Rallye wirft angesichts einer Performance von 113 Prozent in den vergangenen 12 Monaten und sogar 648 Prozent in den zurückliegenden drei Jahren aber auch die Frage auf, wie weit es jetzt noch gehen kann. Dazu der Blick in den Chart.

Aktuell läuft ein starker Aufwärtsimpuls

Die in den vergangenen 12 Monaten ansprechende Performance der Aktie verschleiert die Tatsache, dass Anlegerinnen und Anleger phasenweise viel Geduld mitbringen musste. Der Handelsverlauf war in 2024 von zwei längeren Konsolidierungsphasen geprägt. Vor allem die erste Jahreshälfte war von einer Flaggenformation bestimmt, die jedoch nach oben aufgelöst werden konnte.

Nach einer weiteren Seitwärtskonsolidierung zwischen August und Oktober folgte dann ein weiterer Impuls, aus dem der aktuell beschleunigte Aufwärtstrend hervorgegangen ist. Für zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen sorgte die Marke von 650 Euro, während der Preisbereich von 600 Euro als Unterstützung diente.

Technische Indikatoren bestätigen die Rallye

Diesen erfolgreichen Test haben die Bullen für einen weiteren Ausbruch nach oben nutzen können, der am Montag zum Erreichen der psychologisch wichtigen Marke von 700 Euro führte. Allzeithochs gelten als starke Kaufsignale, da es keine Widerstände gibt, die sich den Käuferinnen und Käufern jetzt noch in den Weg stellen könnte. Das ist mit Blick auf die weitere Kursentwicklung ermutigend.

Begleitet wurden die Kursgewinne der vergangenen drei Monate von steigenden technischen Indikatoren. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD konnten sich verbessern und so den Aufwärtstrend der Aktie bestätigen. Zwischenzeitliche Überhitzungen wurden dabei abgebaut, sodass jetzt noch Luft nach oben ist. Vor allem der MACD, der sich inzwischen wieder über seine Signallinie schieben konnte und damit auf eine Trendbeschleunigung hindeutet, hat viel Platz nach oben.

Aktie mit Luft nach oben, allerdings nicht uneingeschränkt

Das allerdings gilt für den RSI nicht, der auf Tageskursbasis bereits bei 75 Zählern notiert und auf Wochenbasis 72 Punkte zählt. Die Schwelle von 70 Punkten gilt als fortgeschritten, ab 80 Punkten gilt eine Aktie als überkauft. Hier ist also wachsende Vorsicht geboten.

Diese Vorsicht gilt auch mit Blick auf die anhaltenden bearishen Divergenzen. Obwohl sich Rheinmetall in den vergangenen 12 Monaten stark verteuert hat und immer wieder neue Rekordnotierungen erreichen konnte, gelang den technischen Indikatoren keine signifikante Verbesserung. Das könnte die Aktie mittel- und langfristig in die Knie zwingen und zu einer Trendwende führen. Auch im Wochenchart zeichnet sich eine solche Entwicklung ab.

Fazit: Gewinne laufen lassen

Kurzfristig dürfte die Hausse die Hausse nähren und mit weiter steigenden Kursen zu rechnen sein. Angesichts der hohen technischen Stärke, die insbesondere im MACD vor einer weiteren Verbesserung stehen könnte, sind Kurse von 800 Euro nicht auszuschließen. Zu einer ersten Rallyepause könnte es im Bereich von 750 Euro kommen, denn die 50er-Marken haben sich immer wieder als Widerstände entpuppt.

Zunehmende Vorsicht sollten Anlegerinnen und Anleger vor allem dann walten lassen, wenn die bearishen Divergenzen in der technischen Indikation anhalten. Die machen die Aktie anfällig für eine Korrektur beziehungsweise eine erneute Konsolidierungs- und Seitwärtsphase. Wer investiert ist, kann das zunächst bleiben. Wer die Rallye verpasst hat, sollte sich jetzt die Aktie von RTX ansehen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 703EUR auf Tradegate (20. Januar 2025, 15:38 Uhr) gehandelt.

