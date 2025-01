Heritage Mining sichert sich Mehrheit am Drayton-Black-Lake-Projekt

Heritage Mining (TSX.V: HML, FSE: Y66, WKN: A3DTM6) hat seine Option, zum Erwerb einer 51%igen Beteiligung am Drayton-Black-Lake-Projekt im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario ausgeübt. Das Projekt umfasst eine Gesamtfläche von rund 18.907 Hektar und gehörte zuvor ausschließlich Stillwater Critical Minerals.

Die zweimal geänderte Optionsvereinbarung zwischen Stillwater Critical Minerals und Heritage Mining sah vor, dass Heritage bestimmte Explorationsleistungen zu erbringen hatten, um einen Anteil von 51% am Drayton-Black-Lake-Projekt übernehmen zu können.

Um die Optionsbedingungen vollständig erfüllen zu können, hat Heritage Mining die letzten notwendigen Explorationsausgaben in Höhe von einer Million Kanadische Dollar (CAD) inzwischen geleistet. An Stillwater wurden zusätzlich 4.100.000 Stammaktien von Heritage Mining übertragen. Zusätzlich erhielt Stillwater 3.000.000 Warrents wobei jeder Warrent Stillwater bis zum 17. Januar 2028 berechtigt, eine zusätzliche Heritage-Stammaktie zu einem Preis von 0,10 CAD je Aktie zu erwerben.

Langfristig hat Heritage die Möglichkeit und auch die Absicht, seinen Anteil am Drayton-Black-Lake-Projekt weiter zu erhöhen. Dazu verfügt das Unternehmen über die Option, seinen Anteil auf 90% zu erhöhen, wenn bis zum 25. November 2026 insgesamt weitere 5.000.000 CAD an qualifizierten Ausgaben für die Entwicklung des Projekts geleistet werden. In den 5.000.000 CAD sind die 2.500.000 CAD enthalten, die bereits im Zusammenhang mit der Ausübung der Option zur Übernahme des Mehrheitsanteils von 51% geleistet wurden. Darüber hinaus sind an Stillwater weitere 1.100.000 Heritage-Stammaktien zu übertragen.

Ein weiterer Ausbau der Beteiligung wird angestrebt

Mit dieser Übernahme sichert sich Heritage Mining nicht nur die Mehrheit am Drayton-Black-Lake-Projekt, sondern positioniert sich auch als das führende Unternehmen, das einen der letzten wenig erforschten Goldgürtel im Nordwesten Ontarios exploriert. Mit einem soliden Portfolio, einer klaren Vision für Wachstum und der finanziellen Stärke zur Umsetzung seiner ehrgeizigen Pläne ist Heritage Mining gut aufgestellt, um auf Drayton Black Lake weitere Erfolge zu erzielen.

In das Jahr 2025 ist das Unternehmen sehr gut gestartet und da Heritage Mining durch die jüngst durchgeführten Kapitalmaßnahmen auch gut finanziert ist, können nun die vorrangigen Ziele mit Bohrungen genauer untersucht werden.

