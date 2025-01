Deutz profitiert von Analystenkommentar - Zukäufe stützen

eaglez schrieb 04.10.24, 00:30

In dem Bericht von heute morgen wurde Deutz noch aufgeführt als eine der 3 Goldener Oktober-Aktien:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18551873-warburgs-conviction-list-3-deutschen-aktien-blueht-goldener-oktober



Am Nachmittag dann der Absturz.

Ich hatte mir einige Stücke zu 4,50 EUR ins Depot gelegt.



Dass ich sie heute für 3,80 EUR hätte bekommen können, tja, konnte man nicht wissen.



An für sich sind die Zahlen doch gar nicht so schlecht. 150k verkaufte Motoren sind immer noch was.



5280 Mitarbeiter sind ehrlich gesagt auch nicht zuviel. Im Durchschnitt baut damit jeder arbeitsteilig 28 Motoren pro Jahr. Das sieht nach ordentlicher Produktivität aus. Ich schätze nicht, dass es hier viel Einsparpotential gibt.



https://geschaeftsbericht.deutz.com/2023/kennzahlen



Wenn man sich diese Kennzahlen mal anschaut:



Nettoverschuldung:



Ca. 20%! Das ist doch ein guter Wert. In der (oft dämlichen) BWL-Lehre wird unter 100% oft als positiv angegeben und erst ab 200% als kritisch angesehen.



Umsatz pro DEUTZ-Classic-Motor: Stark gestiegen in den letzten Jahren.



Wikipedia schreibt zudem im zweiten Satz:

"Das Unternehmen befindet sich vollständig im Streubesitz (Stand: Dez. 2023)."



Das ist ja laut der Webseite nun nicht der Fall.



Deutz hat laut https://geschaeftsbericht.deutz.com/2023/kennzahlen / Reiter: Aktien



44,7% Institutionelle Investoren

39,9% Privatanleger

11,2% Nicht identifiziert

4,2% Daimler Truck AG



Die meisten Aktionäre sind in den USA mit 37%.

Deutschland hat lediglich einen Anteil von 28% an Aktionären.



Schnell 2-3 Mio. € einsparen könnte das Unternehmen, wenn es die Dividende senkt.

0,18 EUR/Aktie wäre auch noch ok, sind bei einem Kurs von 4,50 EUR immer noch runde 4%.



Die Dividende wird nicht aus der Substanz ausgeschüttet.

Bei der gesunden Bilanz (sieht mir zumindest danach aus) müsste Deutz eher fürchten, zuviel an Steuern zu bezahlen.



Bei Abschreibungen hat man ja zuletzt alles reingepackt, was ging, oder?