Goldpreis wenig verändert über 2.700 US-Dollar Der Goldpreis hat sich zur Amtsübernahme von Donald Trump als US-Präsident nur wenig bewegt und sich über 2.700 US-Dollar gehalten. Am frühen Nachmittag wurde das Edelmetall an der Börse in London bei 2.704 Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm) …