Trump kann US-Demokratie an Grenze führen

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck sieht die amerikanische Demokratie unter US-Präsident Donald Trump in Gefahr. Wenn zu aktuellen Entwicklungen "noch ein politisches Interesse" hinzukomme "und der Reichtum der Milliardäre sich verbindet mit politischen Interessen und dem Besitz der Infrastruktur, dann ist dort eine Machtfülle und eine Machtstärke, die schon eine Demokratie an die Grenze führen kann", sagte Habeck am Tag von Trumps Amtseinführung.

Er hoffe von ganzem Herzen, dass das nicht passiere. In Europa dürfe das nicht passieren. "Europa, das ist die Botschaft des heutigen Tages, muss stärker und entschlossener werden."/wim/DP/mis