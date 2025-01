RM Equity Partners erwirbt MAGIX Software GmbH und bestellt neues Management Team um Robert Rutkowski

Ruggell, Liechtenstein (ots) - RM Equity Partners (RMEP), ein führender

europäischer Investor in digitale Unternehmen, gibt die Übernahme der MAGIX

Software GmbH bekannt, eines renommierten Entwicklers von

Multimedia-Softwarelösungen. Dieser strategische Schritt folgt auf die

erfolgreiche Restrukturierung von MAGIX im Rahmen des Insolvenzverfahrens.



Gegründet im Jahr 1994 und mit Hauptsitz in Berlin, hat sich MAGIX einen starken

Ruf für Softwarelösungen in den Bereichen Videobearbeitung und Musikproduktion

gemacht. Zum Produktportfolio gehören bekannte Anwendungen wie VEGAS Pro, Music

Maker und Video deluxe.







Erfolgsgeschichte des Unternehmens.



Über RM Equity Partners



RM Equity Partners (RMEP) ist ein führender europäischer Investor in

Online-Marktplätze, Consumer-Apps und SaaS-Lösungen. Das Unternehmen wurde 2017

gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ruggell, Liechtenstein. Die Unternehmen im

RMEP-Portfolio beschäftigen mehr als 600 Mitarbeiterinnen in ganz Europa. RMEP

verwaltet über 50 erfolgreiche Markennamen im digitalen Sektor.



Zu den wichtigsten Beteiligungen im Portfolio von RMEP gehören Bergfex (Graz),

Europas führende App für Outdoor-Aktivitäten, sowie calimoto (Potsdam), die

weltweit führende Navigations-App für Motorradtouren. Weitere nennenswerte

Plattformen sind Alpinresorts (Bratislava), Europas größter unabhängiger

Skiverleih, und die Verleihplattform Erento (Berlin). Mit seinem breiten Angebot

an digitalen Lösungen und Marktplätzen erreicht RMEP weltweit mehr als 400

Millionen Nutzerinnen pro Jahr.



Pressekontakt:



RM Equity Partners

Camelia Sisko

E-Mail: mailto:camelia@rmep.li



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178349/5952843

OTS: RM Equity Partners





