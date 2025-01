Die Deutschen lieben ihr rollendes Zuhause - Caravaning-Urlaub bleibt weiter im Trend / Mit über 96.000 Neuzulassungen übertrifft Deutscher Caravaning-Markt sein Vorjahresergebnis / (AUDIO)

Stuttgart: CIVD Jehrespressekonferenz 20.01.2025 (ots) - Freiheit auf Rädern -

diese drei Worte beschreiben wahrscheinlich am besten die Faszination, die von

der Urlaubsform Caravaning ausgeht. Tatsächlich ist das Interesse an

Reisemobilen und Caravans bei deutschen Urlaubern ungebrochen groß. Das zeigen

auch die aktuellen Zahlen, die der Caravaning Industrie Verband (CIVD) heute

(20.01.25) auf seiner Jahrespressekonferenz im Rahmen der Touristikmesse CMT in

Stuttgart präsentiert hat. Demnach wurden im vergangenen Jahr insgesamt 96.392

Caravans und Reisemobile in Deutschland neu zugelassen, ein Anstieg von 6,7

Prozent im Vergleich zum Vorjahr und somit das drittbeste Ergebnis der

Branchengeschichte. CIVD-Präsident Bernd Löher zeigte sich in Stuttgart

entsprechend zufrieden:



O-Ton Bernd Löher:





Man kann sagen, dass 2024 wieder ein positives Jahr für unsere Industrie war.Nicht in jederlei Hinsicht, aber wenn man das jetzt sieht über dieNeuzulassungen, über das Interesse an dieser Urlaubsform, war es ein sehr, sehrgutes Jahr für uns in dieser Industrie. Wir ermöglichen mit unseren Produkten,mit unserer Urlaubsform den Menschen kurze kleine Alltagsfluchten. Das ist so,auch wenn man den Umfragen Glauben schenken darf, eine der Triebfedern für dieMenschen, diese Freiheit, das ungezwungen sein und ich kann selbst entscheiden,was ich mache und wohin ich fahre. (0:27)Trotz der allgemein gedrückten Konsumstimmung und schwierigen wirtschaftlichenRahmenbedingungen erweist sich die Caravaningbranche also als bemerkenswertstabil. Mit einem Branchenumsatz von rund 15,1 Milliarden Euro bleibt sie zwarhinter dem Vorjahresrekord zurück, erzielte jedoch das zweitbeste Umsatzergebnisihrer Geschichte. Aber nicht nur die hohe Zahl der Neuzulassungen belegt, dassCaravaning bei den Deutschen nach wie vor im Trend liegt. 2024 konnte mit über187.200 Besitzumschreibungen auch eine Rekordnachfrage nach Gebrauchtfahrzeugenregistriert werden. Die Gründe für die anhaltende Lust auf Urlaub im Reisemobiloder im Wohnwagen liegen auf der Hand, wie ein Blick in die die sechsCaravaning-Hallen auf der CMT zeigt:O-Ton Umfrage unter MessebesuchernMan kann einfach machen, was man will, und ist nicht im Hotel auf die Zeitenangewiesen! - Ich habe letztens das erste Mal Camping gemacht. Ich bin also nochNeuling, aber mir gefällt es auch. Die Freiheit ist es einfach, ja. Das isteinfach immer ungezwungen. Schön. - Die Freiheit, zu tun, was man will,hinzufahren, wohin man will, halten, wo man will. Und wenn es einem nicht mehrgefällt, fährt man weiter. - Man kann voll entspannen. Man muss nicht Rücksichtnehmen, dass man sich endlich umziehen muss die ganze Zeit. Man kann viel