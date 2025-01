All for One Group neuer Kooperationspartner der FH Kufstein Tirol

--------------------------------------------------------------

ERP-Kompetenzzentrum auf LinkedIn Jetzt Follower werden!

https://www.linkedin.com/showcase/erp-kompetenzzentrum/

--------------------------------------------------------------



Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte All for One Group Aktie Beiträge: 1.173 Beiträge:

Kufstein (ots) - Das IT-Beratungsunternehmen All for One etabliert gemeinsam mitder Kufsteiner Fachhochschule ein Kompetenzzentrum für die Weiterentwicklung vonERP-Systemen.Das neu geschaffene ERP-Kompetenzzentrum an der Fachhochschule Kufsteinverbindet das Fachwissen der Bildungseinrichtung mit der praktischen Expertiseder All for One Group (https://www.all-for-one.com/de/themen-impulse/sap-erp/) ,einem international führenden IT-, Consulting- und Service-Provider rund um SAPsowie jahrzehntelanger ERP-Erfahrung, überwiegend im Mittelstand. Ziel derKooperation ist es, sich als Vorreiter sowohl für die Weiterentwicklung als auchfür die Implementierung von ERP-Systemen im Voralpenraum zu etablieren. DieZusammenarbeit startete bereits im Juli 2024.Dr. Nico Deistler ist neuer StiftungsprofessorDank der Kooperation konnte Dr. Nico Deistler als Stiftungsprofessor gewonnenwerden. Er arbeitet bei dem Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMGin Mannheim und unterrichtet seit Oktober die ERP-Module Administrations- undDispositionssysteme, Planungs- und Kontrollsysteme und Customizing, Modifikationim berufsbegleitenden Masterstudiengang ERP-Systeme & Geschäftsprozessmanagement(https://www.fh-kufstein.ac.at/studieren/master/erp-systeme-geschaeftsprozessmanagement-bb) . "Durch die Vergabe dieser Stiftungsprofessur ist es uns gelungen,noch mehr Expertise aus der Wirtschaft an die FH Kufstein Tirol zu holen undunseren berufsbegleitenden Masterstudiengang noch praxisnaher zu gestalten",sagt Prof. (FH) Dr. Martin Adam, Studiengangsleiter ERP-Systeme &Geschäftsprozessmanagement. Zusätzlich profitieren die Studierenden von neuenUnternehmenskooperationen sowie Wettbewerben, bei denen ihre Innovationskraftgefordert wird. Geplant sind Praxisprojekte mit den Unternehmen SAP DeutschlandSE & Co. KG sowie FRITZ EGGER GmbH & Co. OG. Im Sommersemester 2025 soll eineNeuauflage des ERP-Hackathons starten."Durch diese Partnerschaft in Kombination mit den neuen Angeboten fürStudierende unterstreicht die Kufsteiner FH ihre Position als praxisnaheHochschule", sagt Prof. (FH) Dr. Thomas Madritsch, Geschäftsführer der FHKufstein Tirol. Auch regionale Klein- und Mittelbetriebe (KMU) profitieren vondem neuen Kompetenzzentrum: Ihre Mitarbeitenden erlangen im Rahmen einer SummerSchool neue Kenntnisse über ERP-Systeme.Neben der Lehre befasst sich das ERP-Team mit dem Bereich der IT-Compliance. DerSchwerpunkt der Forschung liegt dabei auf der IT-Sicherheit in KMU. "Wir wollenerreichen, dass KMU die Vorteile von ERP-Systemen erkennen und Wege finden,diese für sich zu nutzen und gleichzeitig compliant zu sein", sagt Deistler.Zentrum für Business Excellence und Digitalisierung von GeschäftsprozessenMit Blick auf die Zukunft plant die All for One Group gemeinsam mit der FHKufstein Tirol, das Kompetenzzentrum weiter auszubauen und die Kooperation mitregionalen Unternehmen zu intensivieren. Ziel ist es, die Forschungsaktivitätenim Bereich IT-Compliance und ERP-Systeme weiter voranzutreiben und somit dieDigitalisierung und Effizienzsteigerung in KMU nachhaltig zu fördern. "DieKooperation vereint Forschung und Praxis mit dem ganz konkreten Ziel,Geschäftsnutzen für Kunden zu generieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit- und unsere erste gemeinsame ERP-Tagung, die am 16. Mai stattfinden wird. Aufder Agenda steht unter anderem der Austausch mit lokalen Unternehmen zuaktuellen Herausforderungen in der Digitalisierung von Produktion, Logistik undService", sagt Horst Lambauer, Geschäftsführer von All for One Austria.ERP-Kompetenzzentrum auf LinkedIn Jetzt Follower werden!(https://www.linkedin.com/showcase/erp-kompetenzzentrum/)Pressekontakt:FH Kufstein TirolLisa Berke, MSc.Telefon: + 43 5372 71819 109E-Mail: mailto:lisa.berke@fh-kufstein.ac.atWebsite: https://www.fh-kufstein.ac.atWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/64908/5952863OTS: Fachhochschule KufsteinTirol