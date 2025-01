Nicht KI, sondern Energie-Aktien geben den Ton im S&P 500 an - Die Top 3

Während die Experten noch darüber diskutieren, wie lange der Hype bei KI-Aktien weitergeht, knüpfen die amerikanischen Versorger und Energieunternehmen nahtlos an den Trend aus dem vergangenen Jahr an. Die aktuellen Top 3 Aktien im S&P 500 kommen alle aus der Branche. Dabei legen die Aktien eine Performance auf das Parkett, von der Nvidia aktuell nur träumen kann. Während die Nvidia-Aktie seit Jahresbeginn gerade einmal um 2,5 Prozent zugelegt hat, kommt Constellation Energy schon auf einen Zuwachs von mehr als 40 Prozent.

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt nach seiner Amtseinführung den nationalen Energienotstand ausrufen zu lassen. "Dieser nationale Energienotstand wird eine Reihe unterschiedlicher Befugnisse freisetzen, die es unserem Land ermöglichen werden, schnell wieder aufzubauen, mehr natürliche Ressourcen zu produzieren, Arbeitsplätze zu schaffen, Wohlstand zu schaffen und die nationale Sicherheit unseres Landes zu stärken", sagte ein Beamter gegenüber CNBC, ohne Einzelheiten darüber zu nennen, welche Befugnisse der gewählte Präsident nutzen wird.

Es ist allerdings noch ungewiss, ob die Notstandserklärung vor allem symbolisch wäre oder ob sie zusätzliche weitreichende Befugnisse umfassen könnte, die über die Regelungen für den Energiesektor hinausgehen. Für die Anleger spielt das aber keine große Rolle. Sie haben sich schon vor dem Amtsantritt von Donald Trump mit Aktien aus der Branche eingedeckt und die dürften nach dem Ausruf des nationalen Energienotstandes durch Donald Trump weiter im Fokus der Anleger bleiben.

Hier sind die Top 3 der Energie-Aktien aus dem S&P 500:

Constellation Energy (WKN: A3DCXB)

Constellation Energy ist ein führendes Energieunternehmen in den USA, das sich auf die Erzeugung und den Vertrieb von sauberer Energie spezialisiert hat. Mit einem Fokus auf Kernenergie, erneuerbare Energien und nachhaltige Lösungen versorgt es Millionen von Haushalten und Unternehmen. Das Unternehmen setzt auf Innovation und Technologie, um den Übergang zu einer klimaneutralen Energieversorgung voranzutreiben. Constellation Energy spielt eine zentrale Rolle in der Energiewende, indem es sowohl die Versorgungssicherheit gewährleistet als auch den CO₂-Ausstoß reduziert.

Constellation Energy und Microsoft gehen Partnerschaft für nachhaltige Energie ein

Richtig schwung kam in den Kurs, nachdem sich Constellation Energy und Microsoft zusammengetan haben. Die beiden Konzerne bündeln ihre Kräfte, um den Einsatz erneuerbarer Energien zu fördern. Die Zusammenarbeit darauf basiert darauf, Microsofts globale Rechenzentren durch langfristige Stromabnahmeverträge (PPAs) mit sauberer Energie zu versorgen.

Mit innovativen Technologien und einem Fokus auf CO₂-Reduktion möchten beide Unternehmen einen Beitrag zur Energiewende leisten und die Nachhaltigkeitsziele vorantreiben. Diese Partnerschaft unterstreicht Microsofts Ambitionen, bis 2030 klimaneutral zu werden, und stärkt Constellation Energy als führendes Unternehmen der Branche.

Um die Versorgung von Microsoft zu garantieren möchte Constellation Energy den Reaktor TMI Unit 1 der Anlage Three Mile Island wieder in Betrieb nehmen. Unter der Biden-Regierung wurde dieser Schritt kritisch gesehen. Nach dem Ausruf des nationalen Energienotstandes stehen die Chancen für Constellation Energy wohl deutlich besser, was der Aktie schon viel Schwung verliehen hat.

Top-Wert im S&P 500

Mit einem Plus von fast 43 Prozent ist Constellation Energy der beste Wert im S&P 500 seit Jahresbeginn. Mit einem geschätzten KGV von 33 für das laufende Jahr ist die Aktie zwar kein Schnäppchen mehr, dürfte aber trotzdem bei den Anlegern beliebt bleiben.

Vistra (WKN: A2DJE5)

Die Aktie von Vistra war 2024 der Top-Wert im S&P 500. Mit einem Kurssprung von rund einem Viertel im neuen Jahr reicht es aktuell nur für Platz 2 im S&P 500. Vistra ist ein integriertes Energieunternehmen mit Sitz in den USA, das Stromerzeugung, -speicherung und -versorgung kombiniert. Es betreibt eine vielseitige Flotte von Kraftwerken, darunter erneuerbare Energien und Energiespeicher, und versorgt Privat- und Geschäftskunden mit Strom. Vistra setzt auf Innovation und Nachhaltigkeit, um den Übergang zu einer saubereren Energiezukunft zu unterstützen. Mit einem Fokus auf Effizienz und Wachstum spielt das Unternehmen eine wichtige Rolle in der sich wandelnden Energiewirtschaft.

Warum die Aktie schon 2024 der große Renner am Aktienmarkt war, zeigen die bisherigen Zahlen. Nach 9 Monaten konnte Vistra den Umsatz auf 13,2 Milliarden US-Dollar steigern, nach 11,7 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Der Nettogewinn stieg im selben Zeitraum auf 2,21 Milliarden US-Dollar, nach 1,67 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Mit einem geschätzten KGV von 25 für das laufende Jahr ist Vistra deutlich humaner bewertet als der Konkurrent Constellation Energy. Vistra hat auch noch keinen "großen" Namen wie Microsoft für eine langfristige Energieabnahme an Land gezogen. Ein weiterer Fakt, warum die Aktie so stark unterwegs ist, da die Anleger immer noch hoffen, dass dies auch noch kommen wird.

Devon Energy (WKN: 925345)

Nach den beiden Versorgern kommt im S&P 500 auf Platz 3 Devon Energy, ein führendes Öl- und Gasunternehmen mit Sitz in den USA. Seit Jahresanfang hat der Kurs um rund 25 Prozent zugelegt. Der Konzern konzentriert sich auf die Exploration, Produktion und den Vertrieb von Energiequellen. Das Unternehmen ist bekannt für seine Aktivitäten in Schieferöl- und Gasfeldern, insbesondere in den USA, und setzt auf effiziente Technologien und innovative Verfahren, um die Ressourcen nachhaltig zu nutzen. Devon Energy verfolgt eine Strategie, die sowohl den Fokus auf starke finanzielle Leistung als auch auf den Schutz der Umwelt legt, indem es auf nachhaltige Produktionsmethoden setzt.

Ordentlich Potenzial

Im Gegensatz zu Vistra und Constellation wartet Devon mit ansprechenden Fundamentaldaten auf. Das geschätzte KGV für das laufende Jahr liegt knapp unter 9 und die erwartete Dividendenrendite bei 3,11 Prozent. Die Analysten trauen dem Wert daher noch einiges zu. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei fast 50 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 30 Prozent bedeutet.

Von den 31 Analysten, welche die Aktie covern, raten 21 zum "Kauf" und 10 zum "Halten". Eine Verkaufsempfehlung für die Aktie gibt es nicht.

Ordentliche Zahlen

Anfang November vermeldete Devon Energy zwar einen rückläufigen Gewinn im dritten Quartal, aber die Zahlen lagen trotzdem klar über den Erwartungen der Analysten. Der verwässerte Gewinn für das 3. Quartal lag bei 1,30 US-Dollar pro Aktie, im Vergleich zu 1,42 US-Dollar im Vorjahr. Die Analysten hatten 1,10 US-Dollar erwartet.

Der Umsatz für das Quartal, das am 30. September endete, betrug 4,02 Milliarden US-Dollar, im Vergleich zu 3,84 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Die Experten hatten mit einem Umsatz von 3,55 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Mein Tipp: Alle drei Aktien dürften im laufenden Jahr ein Fall für das Depot werden, sofern sie dort noch nicht einen festen Platz gefunden haben. Allerdings sollten sich Anleger nicht sofort auf die Papiere stürzen. Constellation und Vistra sollten auf die Watchlist gesetzt und bei einem deutlichen Rücksetzer ins Depot geholt werden.

Bei Devon Energy bietet sich eine erste Position an, damit die Aktie nicht aus den Augen verloren wird. Zieht der Kurs über 40 US-Dollar an, dann kann die Position vervollständigt werden. Prallt der Kurs erst einmal am Widerstand bei 40 US-Dollar ab, dann können sich Anleger auf die Lauer legen. Geht es nochmal abwärts bis 35 US-Dollar, dann sollte kurz gewartet werden, ob die Unterstützung hält. Ist dies der Fall, dann wird die Position in diesem Bereich vervollständigt.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

